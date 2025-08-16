آغاز مراسم عزاداری «روضه خورشید» ویژه دهه آخر صفر در حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عزاداری روضه خورشید، ویژه دهه آخر ماه صفر و ایام شهادت امام رضا (ع)، در حرم مطهر رضوی آغاز شد. در این آئین باشکوه، حاج محمود کریمی، مداح نامآشنای کشور، با مرثیهسرایی و ذکر مصیبت، فضای حرم مطهر رضوی را آکنده از عطر یاد اهل بیت (ع) کرد و زائران و مجاوران نیز با شور و حال، هم صدا با این ذاکر با اخلاص، نغمههای غم و اندوه بر مصیبت آلالله سر دادند و صحن و سرای حرم را، در سوگشان، همنوا ساختند.
در این مراسم همچنین حجتالاسلام علی غفوری منش، کارشناس دینی و خطیب حرم مطهر رضوی، به ایراد سخنرانی پیرامون عظمت و شکوه اربعین حسینی پرداخت و بیان کرد: اربعین حسینی نهتنها یک آئین مذهبی بلکه مکتبی تربیتی و تمدنساز است که بهعنوان بالاترین قدرت نرم شیعه در جهان، شناخته میشود.
کارشناس دینی و خطیب حرم مطهر رضوی تصریح کرد: پیادهروی اربعین که در چند سال اخیر با شکوهی خاص برگزار میشود، ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، عاطفی و درسی آموزنده برای امروز بشر و آینده تاریخ دارد که این حقایق، باید بازگو شود.
وی با بیان اینکه، مکتب حسینی، ریشه در عشق و دلدادگی دارد، اظهار کرد: عشق به سیدالشهدا (ع) تنها به شیعیان محدود نمیشود و حتی فرشتگان و آسمانیان نیز عاشق سیدالشهدا (ع) هستند. عاشقان حسین بن علی (ع) قبل از خلقت با ایشان پیمان محبت بستهاند و اربعین، نمادی از این عشق و دلدادگی است.
غفوری منش ادامه داد: امروز که پیادهروی اربعین به نماد قدرت شیعه تبدیل شده است، استکبار جهانی و طاغوتهای زمانه، میلیاردها دلار برای پایین کشیدن پرچم عزای حسینی هزینه میکنند، اما این پرچم، به اراده الهی، همچنان برافراشته خواهد بود.
کارشناس دینی و خطیب حرم مطهر رضوی افزود: حضرت زینب (س) فرمودهاند: «خداوند در کربلا پرچمی برپا میکند که هیچ طاغوتی توان فرو انداختن آن را ندارد»، از این رو، دشمنی با پرچم عزای حسینی پدیدهای تازه نیست؛ تاریخ گواه آن است که حتی در عصر عباسی، باوجود همه تلاشهای متوکل برای ویران ساختن قبر مطهر سیدالشهدا (ع)، نهتنها این آستان قدسی از میان نرفت، بلکه همچنان استوار و پابرجا ماند و مزار نورانی ایشان، پناهگاه آزادگان جهان شد.
وی با اشاره به اهمیت عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: روایات متعددی از معصومین (ع) در خصوص این موضوع به ما رسیده است، از جمله اینکه بر اساس حدیثی از امام صادق (ع)، در روز قیامت، همه دلها مضطرب و همه چشمها گریان است، اما گریهکنندگان بر سیدالشهدا (ع)، در سایه امن الهی، قرار خواهند داشت.
گفتنی است؛ ویژهبرنامه عزاداری روضه خورشید، ویژه دهه آخر ماه صفر به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۲ در رواق امام خمینی (ره) میزبان زائران و مجاوران و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت (ع)، خواهد بود.
