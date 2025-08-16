صدور خودکار گواهی انحصار وراثت در کرمانشاه بدون مراجعه حضوری

منصور عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات فرآیند صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت اظهار داشت: پس از ثبت متوفی در پایگاه اطلاعاتی ثبت‌احوال، بر اساس داده‌های سامانه سببی‌نسبی، گواهی انحصار وراثت ظرف مدت ۲۰ روز به‌صورت خودکار و بدون مراجعه حضوری به ادارات ثبت‌احوال صادر و در سامانه ابلاغ یا سامانه «صحیح» منتشر می‌شود.



وی افزود: به‌محض آماده شدن گواهی، پیامکی به وراث یا ذینفعان ارسال می‌شود و آن‌ها می‌توانند پس از دریافت پیامک با مراجعه به سامانه «صحیح»، احراز هویت و پرداخت تعرفه قانونی، نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.



مدیرکل ثبت‌احوال استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت متوفیانی که قبل از مردادماه سال جاری و سال‌های گذشته فوت آنها ثبت شده است، گفت: در صورتی که وراث یا ذینفعان قبلاً برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام و از طریق مرجع محترم قضائی تشکیل پرونده داده باشند، باید همچنان از همان طریق پیگیری کار خود را ادامه دهند و نیازی به مراجعه به سامانه «صحیح» یا ادارات ثبت‌احوال نخواهند داشت.



عزیزی ادامه داد: اما در مواردی که تاکنون وراث اقدامی برای تشکیل پرونده انحصار وراثت نکرده باشند، می‌توانند با مراجعه به سامانه «صحیح»، پس از احراز هویت، ظرف مدت ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت خود را به‌صورت الکترونیک دریافت کنند.



وی اجرای این طرح را گامی مهم در راستای تحقق دولت الکترونیک، تسهیل روندهای اداری و کاهش مراجعات حضوری مردم دانست و تأکید کرد: با این اقدام، هم در وقت و هزینه خانواده‌ها صرفه‌جویی می‌شود و هم سرعت و دقت در صدور گواهی‌های انحصار وراثت به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.