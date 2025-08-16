«سلمان خضیر سلیمان داود» تروریست خطرناک به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق از دستگیری یک تروریست خطرناک طی یک عملیات اطلاعاتی، با انجام یک عملیات هلی برن دقیق خبر داد.

در بیانیه واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق آمده است: «سلمان خضیر سلیمان داود» تروریست بسیار خطرناک در منطقه «سرهید المطر»،در مرز بین فرماندهی عملیات کرکوک و صلاح‌الدین دستگیر شد. مقادیری سلاح و چند دستگاه ارتباطاتی و اقلام دیگر از وی کشف و ضبط شد.

واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق بیان کرد: این فرد یکی از اهداف مهم تروریستی و تحت تعقیب نیروهای امنیتی عراق بوده است؛ چرا که او پیش از این با گروه‌های القاعده و سپس با گروه تروریستی داعش همکاری داشته است. نیروهای امنیتی عراق، با به هلاکت رساندن و دستگیری پی‌درپی فرماندهان و اعضای تروریست داعش، به پیروزی‌های متوالی دست یافته‌اند.