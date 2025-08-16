به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر شنبه در نشست با مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان و شهردار برازجان خواستار مسقف شدن بازار روز این شهر با حفظ هویت و اصالت همچنین یاد آور قدمت تاریخی شهر شد.

وی افزود: انتظار داریم شهرداری برازجان با همکاری میراث فرهنگی، طراحی و اجرای بنای فیزیکی بازار روز برازجان را به گونه طراحی کنند که نمادی از هویت دشتستان بزرگ و موجب جذب گردشگر شود.

وی به نگرانی عمومی به وجود آمده در خصوص جابجایی موزه آثار تاریخی از شهر برازجان اشاره کرد و متذکر شد: دشتستان با توجه به تاریخ کهن و پر بار آن به هیچ عنوان و هیچ دلیلی توجیه کننده نیست که موزه آثار تاریخی از شهر برازجان و مرکز دشتستان جمع آوری شده و به شهر دیگر منتقل شود قطعاً اجازه این کار داده نخواهد شد و موزه باید در شهر برازجان حفظ شود.

وی در پایان نیز قول مساعد در راستای حفظ ساختار اصلی میراث فرهنگی با تخصیص بودجه در کمیته برنامه ریزی شهرستان دادند.