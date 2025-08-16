به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر شنبه در نشست با مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان و شهردار برازجان خواستار مسقف شدن بازار روز این شهر با حفظ هویت و اصالت همچنین یاد آور قدمت تاریخی شهر شد.
وی افزود: انتظار داریم شهرداری برازجان با همکاری میراث فرهنگی، طراحی و اجرای بنای فیزیکی بازار روز برازجان را به گونه طراحی کنند که نمادی از هویت دشتستان بزرگ و موجب جذب گردشگر شود.
وی به نگرانی عمومی به وجود آمده در خصوص جابجایی موزه آثار تاریخی از شهر برازجان اشاره کرد و متذکر شد: دشتستان با توجه به تاریخ کهن و پر بار آن به هیچ عنوان و هیچ دلیلی توجیه کننده نیست که موزه آثار تاریخی از شهر برازجان و مرکز دشتستان جمع آوری شده و به شهر دیگر منتقل شود قطعاً اجازه این کار داده نخواهد شد و موزه باید در شهر برازجان حفظ شود.
وی در پایان نیز قول مساعد در راستای حفظ ساختار اصلی میراث فرهنگی با تخصیص بودجه در کمیته برنامه ریزی شهرستان دادند.
نظر شما