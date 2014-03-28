به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسین پور پنجشنبه‌شب در حاشیه بازدید مدیرمسئول قرارگاه فضای مجازی کشور از آثار دشتستان اظهار داشت: همزمان با ورود مدیر مسئول قرارگاه فضای مجازی کشور ورود و بازدید از سلول های انفرادی زمان ساواک در کاروانسرای مشیر برای عموم مردم آزاد شد.

وی افزود: مدیر قرارگاه سایبری قول مساعد داده اند که با تمام توان رسانه ای خود در سطح کشور وارد شده و به معرفی آثار تاریخی و میراث فرهنگی دشتستان بپردازند تا به صنعت گردشگری این شهرستان که باعث رونق اقتصادی استان بوشهر خواهد شد کمک شایانی کرده باشند.

حسین‌پور خاطرنشان ساخت: تورهای رایگان گردشگری دشتستان شناسی کار خود را برای معرفی آثار و ابنیه تاریخی شهرستان به مسافران نوروزی آغاز کرده اند و تا پایان تعطیلات این خدمت رسانی ادامه دارد.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دشتستان اضافه کرد: موزه دشتستان شناسی دشتستان نیز در کاروانسرای مشیر برازجان افتتاح شده و بازدید از آن برای عموم مردم آزاد است.

وی ادامه داد: ایجاد نمایشگاه صنایع دستی و نمایشگاه دائمی فروش محصولات خرما در کنار موزه دشتستان شناسی در محیط این کاروانسرا از اقدامات مهمی است که میراث فرهنگی دشتستان در سال پیش رو به آن جامه عمل خواهد پوشاند.

لازم به ذکر است که مدیر مسئول قرارگاه فضای مجازی کشور با همراهی فرماندار دشتستان از اماکن تاریخی شهرستان دشتستان بازدید کرد.

مدیر مسئول قرارگاه فضای مجازی کشور با حضور در بزرگترین گلزار شهدای گمنام کشور در شهرستان دشتستان از روند بازسازی قطعاتی از ضریح مطهر حضرت ابوالفضل (ع) بازدید و به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کرد.