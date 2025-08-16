وزش باد و غبار محلی در نوار مرزی کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس تحلیل‌های به‌دست آمده از نقشه‌های پیش‌بینی و بررسی‌های هواشناسی، امروز شنبه عبور موجی کوتاه از جو منطقه در بعضی ساعات سبب وزش باد و رشد ابر به‌ویژه در نیمه شرقی استان خواهد شد.

وی افزود: با عبور این موج، شرایط جوی استان از فردا یکشنبه تا پایان هفته عمدتاً آرام و پایدار خواهد بود، اما روز دوشنبه تقویت نسبی میدان بادهای غربی را شاهد خواهیم بود که همین امر می‌تواند در برخی ساعات از اواخر دوشنبه تا صبح سه‌شنبه، به‌ویژه در نوار مرزی استان، سبب غبارآلود شدن نسبی هوا شود.

زورآوند تاکید کرد: به‌جز این وضعیت موردی، پدیده جوی قابل توجه دیگری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط آب‌وهوایی در اکثر نقاط استان آرام خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره تغییرات دمایی نیز توضیح داد: بیشینه دمای هوا که امروز و فردا تغییر چندانی نخواهد داشت، طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با افزایش مختصر همراه می‌شود، اما از نیمه دوم هفته در بیشتر نقاط استان به‌تدریج روند کاهشی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان، قصرشیرین با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتی‌گراد و سرپل‌ذهاب با ۴۵ درجه، گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند.

زورآوند در پایان گفت: پایش مستمر شرایط جوی ادامه دارد و در صورت بروز تغییرات قابل توجه، اطلاع‌رسانی‌های لازم به‌موقع از طریق رسانه‌ها و هشدارهای رسمی منتشر خواهد شد.