جو پایدار کرمانشاه تا پایان هفته ادامه دارد

علی‌محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، شرایط پایدار جو در استان کم و بیش تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: به استثنای در برخی ساعات وزش باد که غالباً ملایم خواهد بود و احتمال غبار رقیق در نواحی مرزی، طی ساعاتی از اواخر وقت امروز تا ظهر فردا و همچنین عصر سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه، پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند با اشاره به وضعیت دمای هوا گفت: متوسط دمای هوا امروز و فردا (یکشنبه) مختصراً کاهش خواهد یافت؛ در روز دوشنبه به طور نسبی افزایش یافته و در ادامه هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت.