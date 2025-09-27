  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

جو پایدار کرمانشاه تا پایان هفته ادامه دارد

جو پایدار کرمانشاه تا پایان هفته ادامه دارد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه اعلام کرد: وضعیت جوی استان پایدار است؛ وزش باد ملایم و غبار رقیق در برخی نواحی مرزی پیش‌بینی می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، شرایط پایدار جو در استان کم و بیش تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: به استثنای در برخی ساعات وزش باد که غالباً ملایم خواهد بود و احتمال غبار رقیق در نواحی مرزی، طی ساعاتی از اواخر وقت امروز تا ظهر فردا و همچنین عصر سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه، پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند با اشاره به وضعیت دمای هوا گفت: متوسط دمای هوا امروز و فردا (یکشنبه) مختصراً کاهش خواهد یافت؛ در روز دوشنبه به طور نسبی افزایش یافته و در ادامه هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت.

کد خبر 6603480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها