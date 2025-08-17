به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، کلثوم خیرالله‌ی افزود: دئودورانت‌ها محصولاتی هستند که با کنترل و مهار باکتری‌های مولد بو از ایجاد بوی نامطبوع بدن جلوگیری می‌کنند اما میزان تعریق را کاهش نمی‌دهند. در مقابل، ضدتعریق‌ها با ترکیباتی مانند نمک‌های آلومینیوم فعالیت غدد عرق را محدود کرده و باعث کاهش تعریق می‌شوند.

وی ادامه داد: انتخاب نادرست این محصولات می‌تواند به پوست آسیب بزند یا اثربخشی کافی نداشته باشد.

به گفته خیرالله‌ی، با توجه به نگرانی‌ها درباره اثرات طولانی‌مدت آلومینیوم، بهتر است مصرف‌کنندگان از محصولاتی فاقد این ماده و دارای تأییدیه سازمان غذا و دارو استفاده کنند.

وی تأکید کرد: هنگام خرید باید به مجوز بهداشتی و برچسب اصالت توجه شود. بهترین زمان استفاده از این محصولات پس از حمام و روی پوست تمیز و خشک است. استفاده از ضدتعریق‌ها در شب، به دلیل فعالیت کمتر غدد عرق، اثربخشی بیشتری دارد.

معاون اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو یادآور شد برای جلوگیری از مقاومت باکتری‌ها بهتر است هر ۶ ماه یک بار برند یا نوع دئودورانت تغییر یابد. شستشوی منظم بدن، استفاده از لباس‌های نخی و تنفس‌پذیر و پرهیز از مصرف بیش از حد این محصولات نیز در حفظ سلامت پوست و افزایش کارایی آنها مؤثر است.

وی با اشاره به نظارت دقیق سازمان غذا و دارو بر کیفیت و ایمنی فرآورده‌های بهداشتی، گفت: خرید محصولات بدون مجوز یا از منابع غیرمعتبر می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیاندازد.