سرهنگ محمد روهنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح ویژه پلیس برای ساماندهی تردد در تفرجگاه‌های اسفراین خبر داد و گفت: در این طرح مأموران انتظامی و پلیس راهور با همکاری یکدیگر با وسایل نقلیه متخلف و مزاحم برخورد کردند. در نتیجه، ۲۴ دستگاه موتورسیکلت و خودرو به صورت ساعتی توقیف شد و ۲۷ دستگاه دیگر نیز به پارکینگ انتقال یافت.

وی افزود: برای بهبود وضعیت تفرجگاه‌ها و افزایش رضایت عمومی، اقدامات زیرساختی نیز در دستور کار قرار گرفت. از جمله این اقدامات می‌توان به ایجاد موانع فیزیکی جهت جلوگیری از ورود موتورسیکلت‌ها، تأمین روشنایی مناسب و استقرار نگهبان دائم در برخی پارک‌ها اشاره کرد.

به گفته سرهنگ روهنا، اجرای این طرح با استقبال و رضایت مردم همراه بوده است.

او در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک به‌ویژه در زمینه توزیع مواد مخدر یا ایجاد مزاحمت در تفرجگاه‌ها را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.