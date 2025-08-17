ارتش: راه مقاومت و ایستادگی را تا آخر ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، سالروز بازگشت آزادگان به ایران اسلامی در سال ۱۳۶۹ را گرامی داشت.

متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان، شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از صبر و نماز یاری بجویید، همانا خدا با صبرکنندگان است – آیه ۱۵۳ سوره بقره

بیست و ششم مرداد ماه، یادآور بازگشت غرورآفرین آزادگان و ایثار، مقاومت و پایمردی مردان بزرگی است که با صبر و ایمان خود، عظمت و استقامت ملت بزرگ ایران را به رخ جهانیان کشیدند.

آزادگان عزیز سال‌ها رنج و سختی را به جان خریدند تا نام و پرچم پرافتخار ایران اسلامی بر بلندای تاریخ برافراشته بماند.

سالروز بازگشت آزادگان فرصت مغتنمی است برای تقدیر و سپاس از آنانی که نام و یادشان، چون مشعلی فروزان در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی می‌درخشد و خاطره جانفشانی‌هایشان، چراغ راه نسل‌های بعدی خواهد بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، به رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان ادای احترام کرده و تاکید می‌کند راه مقاومت و ایستادگی بزرگ‌مردان آزاده را تا آخر ادامه خواهد داد و بر عهد خود در فدا شدن برای ملت، مصمم و پایدار است.