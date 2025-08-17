به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی روزهای یکشنبه تا سهشنبه (۲۵ تا ۲۷ مردادماه)، وضعیت جوی استان قم نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
در این مدت، در برخی ساعات بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وزش باد با شدت متوسط تا نسبتاً شدید مورد انتظار است که در پارهای از مناطق میتواند همراه با خیزش گرد و غبار محلی باشد و این شرایط ممکن است باعث کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق شهری و حاشیهای قم شود.
از نظر دمایی نیز، روند تغییرات تا روز دوشنبه چشمگیر نخواهد بود و دمای هوا در طول شبانهروز در محدوده نرمال این فصل باقی خواهد ماند. پیشبینی میشود دمای بیشینه قم در این بازه در حدود ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتیگراد و دمای کمینه بین ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتیگراد باشد.
به شهروندان، بهویژه بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه میشود در ساعات اوج گرما و هنگام افزایش گرد و غبار، از قرار گرفتن در فضای باز خودداری کنند و نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت نمایند.
