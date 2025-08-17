  1. استانها
  2. قم
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

پایداری نسبی جو در قم تا سه‌شنبه / وزش باد و غبار محلی در برخی ساعات

قم- طبق تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان قم تا روز سه‌شنبه عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و خیزش گرد و غبار دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی روزهای یک‌شنبه تا سه‌شنبه (۲۵ تا ۲۷ مردادماه)، وضعیت جوی استان قم نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

در این مدت، در برخی ساعات به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وزش باد با شدت متوسط تا نسبتاً شدید مورد انتظار است که در پاره‌ای از مناطق می‌تواند همراه با خیزش گرد و غبار محلی باشد و این شرایط ممکن است باعث کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق شهری و حاشیه‌ای قم شود.

از نظر دمایی نیز، روند تغییرات تا روز دوشنبه چشمگیر نخواهد بود و دمای هوا در طول شبانه‌روز در محدوده نرمال این فصل باقی خواهد ماند. پیش‌بینی می‌شود دمای بیشینه قم در این بازه در حدود ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد و دمای کمینه بین ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد باشد.

به شهروندان، به‌ویژه بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود در ساعات اوج گرما و هنگام افزایش گرد و غبار، از قرار گرفتن در فضای باز خودداری کنند و نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت نمایند.

