مرمت بقعه میرقوام الدین تربت جام آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز صابرمقدم اظهار کرد: مرمت‌های موضعی در نمای این بنا شامل خالی کردن کمربندها و بندکشی مجدد آجرها، ساماندهی پلکان ورودی و اجرای پله‌های آجری خرنددار، پاکسازی نمای سیمانی طرفین ورودی و… خواهد بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت جام بیان کرد: طبق شواهد معماری و بنابر اقوال شفاهی، بنای بقعه براساس کتیبه احداثیه پیشانی در سال ۱۳۶۳ هجری قمری ساخته شده و کاشی‌های هفت رنگ نما توسط علی اصغر کاشی پز مهیا و نصب شده است.

وی افزود: این بنا که بر روی مقبره شخصیتی موسوم به میرقوام الدین با هویتی نامعلوم، بنیان گردیده، پیش از این بر روی تپه‌ای خاکی به بلندی ۱/۵ متر واقع و پیرامون آن پوشیده از سنگ قبر ارادتمندان وی بوده است البته احتمال دارد در این مکان یکی از قبرستان‌های قدیمی شهر قرار داشته است.