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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۱۱

محمودی:محوطه تاریخی متعلق به قرون میانه دوره اسلامی در روشناوند کشف شد

محمودی:محوطه تاریخی متعلق به قرون میانه دوره اسلامی در روشناوند کشف شد

مشهد- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناباد از کشف یک محوطه تاریخی متعلق به قرون میانه دوره اسلامی در محدوده شهر «روشناوند» از توابع گناباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمودی قوژدی اظهار کرد: هنگام عملیات عمرانی برای احداث آب‌انبار جدید در یکی از اراضی کشاورزی شهر روشناوند، راننده بیل مکانیکی در عمق خاک با سازه‌ای قدیمی برخورد کرده بود.

وی اضافه کرد: پس از اطلاع‌رسانی به اداره میراث فرهنگی، کارشناسان این اداره به همراه باستان‌شناسان دانشگاه آموزش عالی گناباد در محل حاضر شدند و بررسی‌های نخست را آغاز کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد اظهار کرد: در بررسی‌ها مشخص شد که این سازه آجری با آجرهایی به ابعاد ۲۵ در ۲۵ و ضخامت ۶ سانتی‌متر، با ملات ساروج و در عمق حدود سه و نیم متری از سطح زمین احداث شده و ساختار معماری و نوع مصالح نشان می‌دهد که این بنا متعلق به دوره‌ای میان قرون پنجم تا هشتم هجری قمری است.

محمودی ادامه داد: در اطراف این سازه قطعات متعددی از سفال‌های لعاب‌دار و بدون لعاب به‌دست آمده که از نظر سبک و لعاب، قابل‌انتساب به قرون میانه اسلامی هستند و این موضوع قدمت تاریخی این محدوده را تأیید می‌کند.

وی گفت: به‌منظور حفاظت از آثار و جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، تمامی فعالیت‌های عمرانی در محل متوقف و محوطه تحت پوشش حفاظتی قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد افزود: بررسی‌های تخصصی‌تر باستان‌شناسی در دستور کار قرار دارد تا جزئیات بیشتری از این کشف تاریخی مشخص شود.

کد مطلب 6641700

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