محمودی:محوطه تاریخی متعلق به قرون میانه دوره اسلامی در روشناوند کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمودی قوژدی اظهار کرد: هنگام عملیات عمرانی برای احداث آبانبار جدید در یکی از اراضی کشاورزی شهر روشناوند، راننده بیل مکانیکی در عمق خاک با سازهای قدیمی برخورد کرده بود.
وی اضافه کرد: پس از اطلاعرسانی به اداره میراث فرهنگی، کارشناسان این اداره به همراه باستانشناسان دانشگاه آموزش عالی گناباد در محل حاضر شدند و بررسیهای نخست را آغاز کردند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گناباد اظهار کرد: در بررسیها مشخص شد که این سازه آجری با آجرهایی به ابعاد ۲۵ در ۲۵ و ضخامت ۶ سانتیمتر، با ملات ساروج و در عمق حدود سه و نیم متری از سطح زمین احداث شده و ساختار معماری و نوع مصالح نشان میدهد که این بنا متعلق به دورهای میان قرون پنجم تا هشتم هجری قمری است.
محمودی ادامه داد: در اطراف این سازه قطعات متعددی از سفالهای لعابدار و بدون لعاب بهدست آمده که از نظر سبک و لعاب، قابلانتساب به قرون میانه اسلامی هستند و این موضوع قدمت تاریخی این محدوده را تأیید میکند.
وی گفت: بهمنظور حفاظت از آثار و جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، تمامی فعالیتهای عمرانی در محل متوقف و محوطه تحت پوشش حفاظتی قرار گرفته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گناباد افزود: بررسیهای تخصصیتر باستانشناسی در دستور کار قرار دارد تا جزئیات بیشتری از این کشف تاریخی مشخص شود.
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