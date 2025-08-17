به گزارش خبرنگار مهر، رضا زمانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه‌های استان در ۱۲ نقطه، آغاز شده است.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح با هدف کاهش خطرات ناشی از سیلاب، ساماندهی، افزایش ظرفیت رودخانه و عبور جریان آب آغاز شده و تمامی شهرستان‌های استان را در بر می‌گیرد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این عملیات تجهیزات سنگین مکانیزه شامل بیل‌های مکانیکی، لودر و کامیون‌های حمل رسوب به کار گرفته شده و در کنار آن، بخش‌هایی از کار با روش‌های نیمه‌سنگین و دستی به‌منظور حفظ ملاحظات زیست‌محیطی انجام می‌شود.

زمانی عنوان کرد: در طرح مذکور حدود ۱۱ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌های استان لایروبی و ۲۲۰ متر نیز ساماندهی و اجرای دیوار ساحلی انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: اعتباری بالغ‌بر ۱۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و منابع داخلی شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری برای اجرای این طرح تخصیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است؛ رعایت حریم رودخانه‌ها، جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز و پرهیز از هرگونه تصرف بستر رودخانه‌ها از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش خسارات و افزایش اثربخشی این طرح کمک کند.