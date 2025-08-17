  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

آخرین قیمت‌ها در بازار ارز تجاری

آخرین قیمت‌ها در بازار ارز تجاری

آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۶۹هزار و ۹۶۶ تومان و دلار اسکناس ۷۲هزار و ۶۵ تومان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۲ هزار و ۶۵ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۹۶۶ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۳۵۴ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۸۹۷ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۶۲۲ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۵۱ تومان است.

کد خبر 6562517
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها