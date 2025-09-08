آخرین قیمت ارزها در بازار ارز تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با افزایش نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۱ هزار و ۹۹۷ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۳۴۹ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۸۹۲ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۶۰۴ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۳۳ تومان است.