به گزارش خبرنگار مهر، تا به حال داستان اجسام و اشیا را شنیده اید؟ داستانی که آدمها آن را روایت کنند و روح را به جسم بی جانشان بدمند، جالب است اگر فکر کنید جاکفشی حرمها و هیئتها و مساجد و امامزادهها هم میتوانند تولید داستان و مطلب کنند، جایی که روزانه صدها هزار کفش را درون خود جای میدهد حتماً قصههای زیادی برای شنیدن و خواندن دارد، داستان کفشهایی که مسیرهای دور و نزدیک را طی کرده اند تا صاحبش را به جایی برسانند که مقصد و میعادگاه است، محل قرار است و جایی برای آرام گرفتن دل. درست همان جایی که کفشها از پای آدمها خارج میشوند، داستان کفشها و جاکفشی ها آغاز میشود.
ماجرای کفشها و جاکفشی ها، موضوع شماره ۷ و ۸ نشریه «عین» است. نشریهای آئینی، خانوادگی و روایت محور به هیئت و خانواده از ارکان اصلی آن به حساب میآید و شامل مجموعه داستانها و روایتهایی در موضوع آن شماره میشود.
این نشریه آئینی خانوادگی و روایت محور با سردبیری مصباح الهدی باقری و همراهی جمعی از دانشجویان دغدغه مند تلاش میکند تا با زبانی، ساده صمیمی و در عین حال عمیق و غیر کلیشهای زوایای نادیده احساس برانگیز و معرفت افزای هیئت را روایت کند؛ از سفرههای نذری و صداهای جاری در بلندگوهای هیئت گرفته تا درد دلهای صمیمانه با خدا و اجتماع محبان اهل بیت علیهم السلام در خیمهی حسینی.
نشریه «عین تاکنون هشت شماره منتشر کرده است و هر شماره به موضوعی نمادین و الهام گرفته از زیست هیئتی اختصاص یافته است؛ نظیر قیمه امام حسین علیه السلام»، «بلندگو»، «ربنا»، «نخ»، «کوچه»، «سفره» و «جاکفشی این نشریه تلاش دارد با پرداخت، روایی مستند و هنرمندانه به مفاهیم آئینی فضای هیئت را به گفتگو با جامعه وارد کرده و همچنین زمینه پیوند افراد گوناگون را با خیمه اهل بیت علیهم السلام فراهم آورد.
پا به پای کفشها در روضه، هیئت پابرهنگان، زبانههای خاموش، کفشهای آبرودار، ماجرای کتاب کفشداری ۱۱، به هم ریختگی یک فرمانده ارشد نظامی، کشف ردپا، و… از روایتهای این شماره است.
