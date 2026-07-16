روایت سوگ و حماسه در یازدهمین شماره «عین»

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین شماره نشریه آیینی و روایتمحور «عین» با عنوان «خون» منتشر شد و آیین رونمایی از این شماره، عصر پنجشنبه ۲۵ تیرماه با حضور دکتر محمدامین باقری، علی درستکار، محمدحسین پویانفر و دکتر وحید یامینپور و جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی در خانه شعر و ادبیات برگزار میشود.
شماره یازدهم «عین» با محوریت سوگ و حماسه شکل گرفته و میکوشد از خلال روایتها و تجربههای زیسته، به نقش ایمان، مقاومت و امید در خونخواهی و حقطلبی در عین سوگواری بپردازد. این شماره در ادامه رویکرد روایتمحور این نشریه، دین را در متن زندگی روزمره جستوجو میکند و با زبان داستان و تجربه، از حضور خدا و اهل بیت در تصمیمها، ترسها، امیدها و لحظههای زندگی انسان روایت میکند.
شماره جدید نشریه با عنوان «خون» در فضایی منتشر میشود که هنوز خاطره شهدای والامقام جنگ و داغ خانوادههای آنان تازه است. این شماره همچنین یاد و راه سردبیر شهید نشریه، دکتر مصباحالهدی باقری را گرامی میدارد و با الهام از فرهنگ عاشورا، به پیوند سوگ و حماسه و تداوم مسیر حقطلبی میپردازد. «عین» در این شماره، خون را نه صرفاً نشانه فقدان، بلکه مبدأ رویش، پایداری و تداوم روایت میداند.
آیین رونمایی از شماره «خون» با عنوان «روایت سوگ و حماسه» روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۱۷ در خانه شعر و ادبیات برگزار خواهد شد. در این مراسم کارشناسان درباره نسبت و ابعاد روایت، سوگ، حماسه و خونخواهی به گفتوگو خواهند پرداخت.
علاقهمندان برای حضور در این مراسم میتوانند از طریق [سامانه ثبتنام](https://formafzar.com/form/19m29) نامنویسی کنند. همچنین نسخه یازدهم نشریه «عین» با عنوان «خون» از طریق [صفحه تهیه شماره یازدهم](https://ehyaamr.com/product/ain11) در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
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