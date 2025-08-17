به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح یکشنبه در مراسم سالروز آزادگان در سنندج با تبریک سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: این روز را به همه مردم ایران به‌ویژه آزادگان سرافراز و خانواده‌های آنان تبریک می‌گویم.

وی با بیان اینکه آزادگان سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند، افزود: رهبر معظم انقلاب آزادگان را شایسته‌ترین افراد برای دفاع از انقلاب دانسته‌اند و این سخن حقیقتی روشن است که در کردستان جلوه‌ای ویژه دارد؛ چرا که این استان هم شهدای جنگ تحمیلی و هم آزادگان مبارزه با گروهک‌های معاند را تقدیم انقلاب کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی تصریح کرد: در طول ۴۵ سال گذشته ملت ایران با وجود همه فشارها، مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و این آزادگان بودند که در خط مقدم این ایستادگی قرار داشتند.

پورذهبی با بیان اینکه آزادگی تنها به معنای رهایی از بند دشمن نیست، گفت: در روایات اسلامی، انسان آزاده کسی است که در همه شرایط صبور بوده و در برابر سختی‌ها خم به ابرو نمی‌آورد، همان‌گونه که حضرت یوسف (ع) در برابر همه رنج‌ها و محنت‌ها استقامت کرد.

وی افزود: امروز نیز ما باید اخلاق و صبر آزادگان را الگوی خود قرار دهیم و در برابر سختی‌های زمانه و فشارهای قدرت‌های مستکبر، روحیه آزادگی را حفظ کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: آزادگان با ایثار و پایداری خود برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زده‌اند و ملت ایران همواره قدردان این فداکاری‌ها خواهد بود.