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۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۵۰

پیام ناجا برای گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن

پیام ناجا برای گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی فرا رسیدن سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت ۲۶ مرداد ماه؛ سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن عزیز، ارادت و لبیک مخلصانه به ندای حضرت امام خمینی (ره) را رمز شکیبایی و ایستادگی آنان در برابر سختی‌ها و شکنجه‌های دوران اسارت دانست.

در ادامه این پیام آمده است؛

«مقاومت، پایمردی و استکبارستیزی ملت ایران در تاریخ پر حماسه هشت سال دفاع مقدس پدیده‌ای کم نظیر و الهام بخش به ویژه برای نسل جوان و آینده‌ساز کشور است که تبیین آن اثبات حقانیت جمهوری اسلامی در مصاف با جبهه معاندین و استکبار جهانی برای جهانیان است.

۲۶ مرداد ماه؛ فرصت مغتنم و ارزشمندی برای بازخوانی دستاوردها و پیامدهای ایستادگی و پایداری رزمندگان سلحشور و نستوه اسلام در برابر جبهه تا بن دندان مسلح نظام سلطه و پیکره متحد دشمنان غربی، شرقی و منطقه‌ای در میدان عمل رژیم بعث به سرکردگی «صدام» سفاک است که با نیروی ایمان، اراده و اعتماد به نفس و در سایه وحدت و یکپارچگی ملی، تحت رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره)، پیروزی‌ها و برگ‌های زرین بی شمار، بر تاریخ حماسه و ایثار این سرزمین مقدس رقم زدند.

علیرغم فشارها، تهدیدات و شکنجه‌های طاقت فرسای رژیم بعث عراق، رزمندگان غیور ایران اسلامی هیچ گاه از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی عدول نکرده و همواره بر پاسداشت ارزش‌های اسلامی تاکید و با تاسی به فرهنگ عظیم عاشورا، ایستادگی و پایمردی کردند.

آزادگان دلاور و سرافراز با الهام از مکتب انسان ساز اسلام و سیره ائمه اطهار و با درس گرفتن از زندگی انقلابی و حماسه ساز حضرت زینب (س) که اسوه صبر و پایداری بود، توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سر نهند و شکوه مقاومت و سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسلامی ثبت کنند.

آزادگان، مصداق و نماد بارز و عینی ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و زیاده خواهی دشمنان هستند و تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی تصدیقی راستین بر این ادعا است که استقلال، عزت و بالندگی امروز ایران اسلامی در برابر هجمه تحریم‌ها، توطئه‌ها و خباثت‌های نظام سلطه و جبهه استکبار و در رأس آن شیطان بزرگ و رژیم جعلی و غاصب صهیونیسم، حاصل مقاومت و آزادی خواهی ملت سرافراز ایران است که با رهبری هوشیارانه و مقتدرانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) به دست آمده است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تبریک این روز خجسته به آزادگان بصیر و ولایتمدار و خانواده‌های معظم این عزیزان، تعمق و تأمل در دستاوردهای دوران دفاع مقدس و به ویژه ایستادگی و مقاومت سرافرازانه آزادگان را برای آحاد ملت شریف ایران و نسل‌های آینده این مرز و بوم حیاتی و رسالتی خطیر و ارزشمند دانسته و بازخوانی و برجسته‌سازی آن و تشریح و اشاعه فرهنگ آزادگی و آزادی‌خواهی در برابر دشمنان را رمز بقا و اعتلا و عزتمندی کشور می‌داند.»

کد مطلب 4999624

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