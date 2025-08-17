حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی خود از برگزاری مراسم اربعین امسال، اظهار کرد: با تلاش‌های چند ساله و به‌ویژه مجاهدت‌های اخیر مسئولان استان، شاهد برگزاری یک اربعین بسیار خوب در مرز خسروی بودیم. استاندار محترم و همکارانشان به همراه بخش‌های امنیتی، رفاهی و زیرساختی تلاش‌های بسیار ارزشمندی داشتند و نتیجه آن، تردد روان و منظم زائران در مسیر رفت و برگشت بود.



وی افزود: بنده توفیق یافتم از بسیاری از موکب‌های استان بازدید کنم و در این بازدیدها با خادمین عزیز و زائران در مسیرهای مختلف گفتگو داشتم. خوشبختانه، زائران از خدمات ارائه‌شده در مرز خسروی، چه در مسیر رفت و چه در مسیر بازگشت، ابراز رضایت بسیار بالایی داشتند و این امر نشان‌دهنده همت والای مردم و مسئولان در میزبانی شایسته از عاشقان اباعبدالله (ع) است.



امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته قابل تقدیر است اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد، تصریح کرد: مرز خسروی قدیمی‌ترین مسیر عبور زائران به عتبات عالیات از قرن‌ها پیش بوده و به دلیل نزدیکی و زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت آن را دارد که به مهم‌ترین مرز تردد زائران حسینی تبدیل شود.



حجت‌الاسلام غفوری در ادامه با اشاره به پروژه خط ریلی کرمانشاه – اسلام‌آباد و اتصال آن به خاک عراق خاطرنشان کرد: مسیر راه‌آهن تا اسلام‌آباد پیش رفته و از سوی دیگر نیز مسئولان عراقی برای اجرای ادامه مسیر از خانقین تا منظریه موافقت کرده‌اند. این پروژه، با توجه ویژه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، می‌تواند نقطه عطفی در تقویت زیرساخت‌های اربعین و تسهیل تردد زائران باشد.



وی با تقدیر از عملکرد مرزبانی در تأمین امنیت مرز خسروی گفت: مجموعه مرزبانی با تلاش‌های بزرگ و ارزشمند خود در ایجاد امنیت زائران و همچنین برقراری ارتباطات صمیمانه با نیروهای امنیتی کشور برادر و دوست عراق، زمینه‌ساز آرامش و اطمینان زائران شده است که این امر حقیقتاً جای تحسین دارد.



نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همدلی، همکاری و تدابیر خوبی که امروز در بخش‌های مختلف شاهد آن هستیم، شاهد تحولی بزرگ در آینده مرز خسروی و ارتقای جایگاه آن به عنوان کانون اصلی تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.