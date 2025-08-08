حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در جریان بازدید از پایانه مرزی خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته برای تسهیل تردد زائران، اظهار کرد: مجموعه زیرساخت‌هایی که در مرز خسروی ایجاد شده، شرایط بسیار خوبی را برای عبور مناسب، مطمئن و سریع زائرین فراهم کرده است.

وی با اشاره به روان بودن مسیر تردد در مسیر جاده‌ای منتهی به مرز خسروی گفت: ما مسیر جاده‌ای را تا مرز طی کردیم و خوشبختانه عبور و مرور در همه مسیرها بسیار روان و مناسب بود. هیچ‌گونه مشکل ترافیکی یا اختلالی در جریان حرکت خودروها و زائران مشاهده نشد و این نکته‌ای مهم در ارائه خدمت شایسته به زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در ادامه افزود: در پایانه مرزی خسروی نیز، عبور زائرین به لطف خداوند متعال به‌صورت روان و آرام در حال انجام است و شاهد اشتیاق، نظم و رضایتمندی بالای مردم هستیم.

حجت الاسلام غفوری با اشاره به برخی بخش‌های خدمات جانبی پایانه گفت: رسیدگی‌های جانبی مانند اسکان و تغذیه را هنوز از نزدیک بازدید نکرده‌ام و لذا اظهار نظر قطعی درباره آن‌ها برایم مقدور نیست. اما آنچه در بخش اصلی تردد مشاهده می‌شود، کاملاً رضایت‌بخش و امیدوارکننده است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ این آمادگی و انسجام در طول ایام اربعین، خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط روان و خدمات مناسب، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول، همراهی مردم و تداوم نظارت‌های میدانی است. امیدواریم همه زائران با خاطره‌ای خوش، آرامش، امنیت و سلامت، این مسیر را طی کنند و به سلامت بازگردند.