  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۳

زیرساخت‌های مرز خسروی عبور روان زائران را ممکن کرده است

زیرساخت‌های مرز خسروی عبور روان زائران را ممکن کرده است

کرمانشاه- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: زیرساخت‌های فراهم‌شده در مرز خسروی، زمینه‌ساز عبوری آسان و مطمئن برای عاشقان اباعبدالله‌الحسین (ع) شده است.

حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در جریان بازدید از پایانه مرزی خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته برای تسهیل تردد زائران، اظهار کرد: مجموعه زیرساخت‌هایی که در مرز خسروی ایجاد شده، شرایط بسیار خوبی را برای عبور مناسب، مطمئن و سریع زائرین فراهم کرده است.

وی با اشاره به روان بودن مسیر تردد در مسیر جاده‌ای منتهی به مرز خسروی گفت: ما مسیر جاده‌ای را تا مرز طی کردیم و خوشبختانه عبور و مرور در همه مسیرها بسیار روان و مناسب بود. هیچ‌گونه مشکل ترافیکی یا اختلالی در جریان حرکت خودروها و زائران مشاهده نشد و این نکته‌ای مهم در ارائه خدمت شایسته به زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در ادامه افزود: در پایانه مرزی خسروی نیز، عبور زائرین به لطف خداوند متعال به‌صورت روان و آرام در حال انجام است و شاهد اشتیاق، نظم و رضایتمندی بالای مردم هستیم.

حجت الاسلام غفوری با اشاره به برخی بخش‌های خدمات جانبی پایانه گفت: رسیدگی‌های جانبی مانند اسکان و تغذیه را هنوز از نزدیک بازدید نکرده‌ام و لذا اظهار نظر قطعی درباره آن‌ها برایم مقدور نیست. اما آنچه در بخش اصلی تردد مشاهده می‌شود، کاملاً رضایت‌بخش و امیدوارکننده است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ این آمادگی و انسجام در طول ایام اربعین، خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط روان و خدمات مناسب، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول، همراهی مردم و تداوم نظارت‌های میدانی است. امیدواریم همه زائران با خاطره‌ای خوش، آرامش، امنیت و سلامت، این مسیر را طی کنند و به سلامت بازگردند.

کد خبر 6554215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها