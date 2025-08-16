ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر، از ارائه بیش از ۱۰۴ هزار خدمت درمانی و بهداشتی به زائران اربعین حسینی در درمانگاه ملاک کربلا توسط تیمهای اعزامی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی خبر داد.
وی در ادامه افزود: در مجموع ۱۰۴ هزار و ۵۷۸ خدمت درمانی شامل ۲۳ هزار و ۳۸۱ ویزیت پزشکی، ۲۹ هزار و ۵۹۰ مورد خدمات دارویی، ۵۱ هزار و ۵۹۳ خدمت پرستاری و ۱۴ مورد انتقال بیمار به زائران حسینی ارائه شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی بیان کرد: تیمهای درمانی، پرستاری و دارویی هلالاحمر خراسان شمالی در ایام اربعین بهصورت شبانهروزی در کشور عراق مستقر بودند و خدمترسانی به زائران تا روز اربعین ادامه داشت.
محبان تصریح کرد: هدف اصلی از حضور در کربلا، خدمترسانی صادقانه و مؤثر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر پیادهروی اربعین و ارائه خدمات مطلوب درمانی و بهداشتی در خاک عراق بود.
