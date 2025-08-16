مواکب اصلی پایانه برکت مهران تا پایان روز دوشنبه فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر شنبه در قرارگاه حمل و نقل زائران در پایانه شهید رئیسی (برکت) اظهار داشت: فعالیت دو نانوایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تمام ظرفیت ادامه داشته باشند و مواکب پایانه شهید رئیسی (برکت) تقویت شوند.

وی بر استمرار فعالیت قرارگاه آب تاکید کرد و گفت: توجه به امورات فرهنگی در اربعین نیز بسیار مهم است.

استاندار ایلام عنوان کرد: برای نظافت محوطه پایانه شهید رئیسی (برکت)، هم شهرداری مهران و هم شهرداری‌های معین با تمام ظرفیت در پایانه برکت فعال باشند.

کرمی با تاکید بر توزیع غذا و مشارکت هلال احمر در همیاری به مواکب پایانه شهید رئیسی (برکت) گفت: مواکب پایانه شهید رئیسی (برکت) تا پایان روز دوشنبه فعالیت دارند.