۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

آغاز همکاری حقوقی دانشگاه تربیت مدرس و مرکز ملی فضای مجازی

تفاهم‌نامه همکاری حقوقی میان دانشگاه تربیت مدرس و مرکز ملی فضای مجازی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس تفاهم نامه همکاری حقوقی میان دانشگاه تربیت مدرس و مرکز ملی فضای مجازی با هدف تعمیق بنیان های علمی و توسعه و تبادل تجارب علمی و اجرایی در حوزه حقوق فضای مجازی به امضا رسید.

به منظور ارتقای همکاری ها و هم افزایی ها در بهره گیری بهینه از امکانات، توانمندی ها و ظرفیت های دو نهاد و با هدف تعمیق بنیان های علمی و توسعه و تبادل تجارب علمی و اجرایی در حوزه حقوق فضای مجازی ، تفاهم نامه همکاری حقوقی میان دانشگاه تربیت مدرس و مرکز ملی فضای مجازی منعقد شد.

آموزش و پژوهش حقوق فضای مجازی، ارائه خدمات حقوقی و هوشمندسازی فرایندهای حقوقی از جمله محورهای این تفاهم نامه می باشد.این تفاهم نامه در ۵ ماده، ۱۳ بند و یک تبصره به امضای طرفین رسید.

شبنم درخشان

