سلف دانشگاه تربیت مدرس مکانیزه شد؛ افتتاح رستوران مکمل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، خلیل پروینی معاون دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی دانشگاه به مناسبت هفته دولت اقدامات، عملکرد و برنامه های معاونت دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی را تشریح کرد.

پروینی گفت: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ با علم به اینکه فعالیت در معاونت دانشجویی و فرهنگی کار سختی است، این مسئولیت را به عهده گرفتم و با ورود به کار، متوجه شدم که سخت تر و پیچیده تر هم می باشد که البته با مشارکت همکاران دلسوز و کارآشنا توانستیم امور مربوطه را در حد امکان سروسامان دهیم.

وی افزود: در بسیاری از دانشگاه ها معاونت دانشجویی مجزا از معاونت فرهنگی-اجتماعی است اما در دانشگاه تربیت مدرس و تعداد محدودی از دانشگاه ها، معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی-اجتماعی در یک معاونت جمع شده است. از آنجا که من در عرصه فرهنگی- اجتماعی سابقه کار داشته ام و در واقع جنس من، فرهنگی-اجتماعی است، کار را آغاز کردم و با همفکری و همکاری کارمندان دلسوز معاونت، در هر دو حوزه، امور در حال اجرا و ارتقا است.

پروینی در تشریح مدیریت های زیرمجموعه آن معاونت، از مدیریت امور دانشجویی به عنوان مهم ترین مدیریت نام برد و گفت: مهم ترین و گسترده ترین مدیریت زیرمجموعه معاونت، مدیریت دانشجویی است که کلیه امکانات رفاهی، امور خدماتی، سراهای دانشجویی و تغذیه مربوط به این مدیریت است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی و اجرای امور ورزشی در مدیریت ورزشی صورت می گیرد. مدیریت تمام امور مربوط به حوزه ورزش دانشگاه از جمله ورزش همگانی، ورزش های تخصصی، مسابقات قهرمانی، مدیریت سالن ها و استخر، برگزاری کلاس های آموزشی، مسابقات سراسری و لیگ های ورزشی در این واحد انجام می شود و باید گفت که یکی از مدیریت های بسیار موفق معاونت است. بطوریکه دانشگاه تربیت مدرس به قطب فعالیت های ورزشی دانشگاه ها تبدیل شده است.

پروینی با اشاره به مدیریت سلامت، بهداشت و مشاوره، مرکز درمان دانشگاه را از مراکز مهم برشمرد و اظهار داشت: مرکز درمان دانشگاه تربیت مدرس یک مرکز درمانی خوبی است که علاوه بر خدمات پزشکی عمومی در حوزه دندان پزشکی و خدمات تخصصی با حضور پزشک متخصص خدمات ارائه می‌دهد. در کنار درمان، امور مربوط به پیشگیری هم از وظایف این مرکز به شمار می رود. یکی از فعالیت های مهم مرکز درمان، اخذ مجوز از وزارت بهداشت برای راه اندازی و استقرار مرکز اورژانس در دانشگاه می باشد که به زودی اتفاق خواهد افتاد. حوزه مشاوره و روان شناسی، حوزه بسیار حساس و ضروری برای سلامت روان دانشگاهیان محسوب می شود که در ماه های اخیر فعالیت این بخش نیز بهتر و بیشتر شده است.

وی اضافه کرد: مدیریت فرهنگی یکی دیگر از مدیریت های زیرمجموعه است که تمام برنامه ریزی های مربوط به حوزه فرهنگ توسط این واحد صورت می‌گیرد. برنامه های فرهنگی گوناگون در قالب مناسب های ملی و دینی و برنامه های عمومی فرهنگی در این واحد انجام می شود و در حد توان برای ارتقا این حوزه تلاش و برنامه ریزی می کنیم.

معاون دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی دانشگاه ضمن معرفی مدیریت تشکل ها و کانون های فرهنگی افزود: در این حوزه بیش از ۱۳۰ انجمن علمی و ده ها کانون فرهنگی و هنری فعالیت می کنند. در مجموع این ۶ مدیریت با حضور ۱۱۰ کارمند زیر نظر معاونت مشغول فعالیت هستند.

پروینی در تشریح اقدامات و عملکرد معاونت دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی در حدود ۱۰ ماه گذشته گفت: در راستای اجرای برنامه های وزارت علوم در حوزه تغذیه دانشجویی و سروسامان دادن به امور دریافت غذا، اولین و مهم ترین اقدام راه اندازی سیستم تشخیص چهره بود. این سیستم قبل از دانشگاه تربیت مدرس در ۱۳ یا ۱۴ دانشگاه دیگر راه اندازی شده بود.

وی افزود: در حالیکه امروزه بیشتر امور به صورت دیجیتال انجام می شود، مجهز شدن واحد تغذیه به سیستم تشخیص چهره، منجر به ۳۰ درصد صرفه‌جویی شده است. البته سازوکارهایی نیز اندیشیده شده است دانشجویانی که در آزمایشگاه هستند یا به هر دلیلی امکان دریافت غذا را به صورت حضوری و با تشخیص چهره ندارند، با مشکل دریافت غذا مواجه نشوند.

پروینی از مکانیزه کردن سیستم آشپزخانه مرکزی دانشگاه به عنوان یکی دیگر از برنامه های معاونت که در هفته دولت آغاز شده است نام برد و تصریح کرد: تجهیز آشپزخانه مرکزی دانشگاه به دستگاه های اتوماتیک و مکانیزه و صنعتی کردن آن، کار بسیار بزرگی است که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. این برنامه در قالب طرح Bot طی قراردادی با یک شرکت سرمایه گذاری از امروز ۵ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شد.

وی با اشاره به اجرای طرح الگوی نوین تغذیه در راستای ارتقا سطح رضایتمندی دانشجویان اضافه کرد: در این راستا راه اندازی رستوران مکمل با انواع غذاها که دانشجو حق انتخاب بیشتر و بهتری داشته باشد در حال پیگیری است. در رستوران مکمل انواع غذاهای سنتی، رژیمی و بین المللی ارائه خواهد شد و درصدد هستیم به جز سلف دانشجویی، این برنامه در تالار شکرانه دانشگاه نیز انجام شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی دانشگاه در تشریح اقدامات در حوزه خوابگاه ها اظهار داشت: در این حوزه، اقدام به بازسازی ۲ خوابگاه دخترانه کردیم. خوابگاه شهید موسی نژاد دانشکده کشاورزی که بازسازی آن از مرداد ۱۴۰۰ آغاز و متاسفانه علی رغم پیشرفت ۶۰، ۷۰ درصدی رها شده بود، با حدود ۳ ماه کار بی وقفه، روز ۴ شهریور با حضور هیأت رئیسه دانشگاه و برخی از مسئولین وزارت علوم، افتتاح شد و حدود ۱۸۰ نفر به ظرفیت خوابگاهی در حوزه دختران اضافه گردید.

وی ادامه داد: پروژه دیگر خوابگاه نرگس ۳ در پردیس مرکزی بود. این خوابگاه با حدود ۴۰ سال قدمت نیازمند بازسازی اساسی بود که با وجود شرایط اقتصادی پیش آمده موجود و مشکل بودجه، با همت و پیگیری ستودنی مدیریت امور دانشجویی و همکاری معاونت پشتیبانی روند بازسازی آن هم آغاز شد و تا پایان شهریور آماده بهره‌برداری خواهد شد.

پروینی در خصوص خوابگاه های پسران خاطر نشان کرد: ۲ خوابگاه شهید باقری و کوثر پسران، نیازمند بازسازی اساسی بود اما پس از بررسی های فنی و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه و با توجه به قدمت ۶۰ ساله ساختمان ها، بازسازی این دو خوابگاه لغو و طرح تهاتر جایگزین شد. در این دو خوابگاه حدود ۵۰۰ دانشجو ساکن هستند. همزمان با مسئله بازسازی، تمامی خوابگاه ها با توجه به ناترازی شدید در حوزه آب به منبع آب اضطراری جهت تأمین نیاز دانشجویان تجهیز شدند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تقاضا و نیاز دانشجویان به خوابگاه های متاهلی گفت: دانشگاه حدود ۱۰ سال خوابگاه متاهلی نداشت. در حال حاضر تنها ۱۴ واحد خوابگاه متاهلی داریم که با توجه به تقاضای دانشجویان و همچنین سیاست های وزرات علوم مبنی بر احداث خوابگاه متاهلی و تشویق جوانان دانشجو به ازدواج و فرزندآوری، درصدد اقدام هستیم. در اولین گام ۴۴ واحد خوابگاه در دانشکده کشاورزی، ۷۵ واحد در پردیس مرکزی و ۲۴ واحد در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور در دست اقدام است، البته دانشگاه برای دانشجویان متأهل، وام بانکی جهت کمک به اجاره مسکن، اعطا می کند.

معاون دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی دانشگاه افزود: وزارت علوم سهمیه واحدهای متاهلی را ۱۰۰۰ واحد در نظر گرفته که باید برای دستیابی به این تعداد از واحدهای متأهلی،کمک خیرین و منابع مالی دیگر استفاده شود. این برنامه جزو برنامه های کلان دانشگاه و از سویی زمان بر است.

پروینی در خصوص خوابگاه دانشجویان بین الملل تصریح کرد: ما دو دسته دانشجوی ببن الملل داریم. دانشجویان بین الملل بورسیه که تعداد آنها محدود و دانشگاه موظف است مانند دانشجویان دولتی روزانه، خوابگاه و تغذیه آن ها را در قالب تعرفه های دولتی تأمین کند. دسته دوم دانشجویان شهریه پرداز بین الملل هستند که دانشگاه در قبال تأمین غذا و خوابگاه آنان مسئولیتی ندارد اما به منظور حفظ شان دانشگاه و احترام به دانشجویان بین الملل راه اندازی خوابگاه های خودگردان در دستور کار معاونت قرار گرفته است. دانشجویان ایرانی که مشمول سنوات غیرمجاز هستند نیز می توانند از خوابگاه های خودگردان استفاده کنند.

وی همچنین از آغاز اجرای طرح پایش سلامت و تندرستی توسط مدیریت ورزشی برای اعضای هیأت علمی و کارکنان خبر داد و در خصوص مرکز مشاوره دانشگاه گفت: ما با وجود مشکلاتی که در سال های گذشته داشتیم درصدد احیای مرکز مشاوره برآمدیم و در این راستا از حسن عماری روانشناس متبحر دعوت کردیم و فعالیت این مرکز از تیرماه سال جاری آغاز شد.

پروینی افزود: در اولین قدم، طرح احوال پرسی از دانشجویان انجام شد. این طرح به صورت ضربتی پس از جنگ ۱۲ روزه با مشارکت ۱۶ همیار دانشجو زیر نظر مرکز مشاوره به بررسی وضعیت جسمی و روحی هشت هزار و ۶۷۱ دانشجوی در حال تحصیل دانشگاه پرداخت که از طریق تماس تلفنی صورت گرفت. همیاران با طرح سؤالاتی در قالب پرسش نامه، آسیب هایی را که به دانشجو، خانواده یا محل زندگی او وارد شده، بررسی و از دغدغه های دانشجویان مطلع شدند.

وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح احوال پرسی انعکاس بسیار خوبی داشت. از میان دانشجویان پاسخ دهنده به سؤالات ، ۲۲۰ نفر اظهار داشتند که نیاز فوری و ضروری به مشاوره دارند. این طرح با موفقیت انجام شد و بررسی داده ها در جریان است و به زودی نتایج ارائه خواهد شد.

پروینی در پایان خواستار بیان واقعیت ها در خصوص اقدامات معاونت دانشجویی شد و تاکید کرد: متاسفانه در فضای مجازی برخی اخبار علیه اقدامات معاونت دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی دانشگاه منتشر می شود که واقعیت ندارد. امیدواریم در کنار بیان انتقادها و نقطه نظرات مفید دانشجویان، به واقعیت ها و اقدامات معاونت هم پرداخته شود. لازم به ذکر است برای اطلاع دانشجویان از فعالیت های معاونت و نیز انتقال مسائل و مشکلات دانشجویان به معاونت، مقرر شده است پس از این نماینده شورای صنفی دانشجویان در جلسات شورای مدیران حوزه معاونت که هر دو هفته یکبار تشکیل می شود، حضور داشته باشد. علاوه بر آن مقرر گردیده معاون دانشجویی و مدیران حوزه، هر ماه یکبار با تمام اعضای شورای صنفی دانشجویان جلسه داشته باشند.