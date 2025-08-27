رایزنی وزرای خارجه آمریکا و تروئیکای اروپایی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، تامی پیگوت معاون سخنگوی ارشد وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای کوتاه از رایزنی میان مارکو روبیو با وزرای خارجه تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) درباره ایران خبر داد.

در بیانیه صادره در وبگاه وزارت خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان و دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا در مورد ایران گفتگو کرد.

بیانیه وبگاه وزارت خارجه آمریکا در این خصوص ادامه داد: همه آنها تعهد خود را برای اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای تولید یا به آن دست پیدا نمی‌کند را تکرار کردند.

این در حالسیت که جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای تهران صرفاً صلح آمیز بوده و گزارش‌های آژانس نیز این موضوع را تأیید کرده است.