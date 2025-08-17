  1. استانها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

۱,۴۰۰ میلیارد تومان هزینه زیرساخت مسکن ملی؛ ۵۰۰ میلیارد در راه است

بیرجند- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: طی چند ماه گذشته هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های مسکن ملی در استان هزینه شده و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.

میر محمد مودی در گفت و گو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح ملی مسکن در خراسان جنوبی، بیان کرد: عمده ساخت‌وسازهای مسکن ملی توسط گروه‌های ساخت انجام شده است.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۴۰۰ واحد توسط تعاونی‌ها اجرا شده است، گفت: همچنین هفت هزار واحد به مرحله نازک‌کاری رسیده و فونداسیون بیش از ۹۰ درصد زمین‌های تحویلی ریخته شده است.

بنا به گفته مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، در حال حاضر دو هزار واحد مسکن ملی در سراسر استان آماده تحویل است.

مودی بیان کرد: طی هشت ماهه گذشته هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های مسکن ملی در استان هزینه شده است.

وی از تلاش جدی در راستای رفع مشکلات زیرساختی خبر داد و افزود: در پیگیری‌های انجام شده ۵۰۰ میلیارد تومان برای این حوزه تخصیص خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به طرح جوانی جمعیت، گفت: تاکنون ۲۵ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ثبت‌نام ۱۵ هزار نفر قطعی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ هزار قطعه زمین در سراسر استان واگذار شده است، گفت: طرح تحویل زمین در جوانی جمعیت مطابق مصوبات قانونی مشمول خانوارهای داری سه فرزند که فرزند سوم آن‌ها متولد ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به بعد است، می‌باشد.

