۱,۴۰۰ میلیارد تومان هزینه زیرساخت مسکن ملی؛ ۵۰۰ میلیارد در راه است

میر محمد مودی در گفت و گو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح ملی مسکن در خراسان جنوبی، بیان کرد: عمده ساختوسازهای مسکن ملی توسط گروههای ساخت انجام شده است.
وی با بیان اینکه دو هزار و ۴۰۰ واحد توسط تعاونیها اجرا شده است، گفت: همچنین هفت هزار واحد به مرحله نازککاری رسیده و فونداسیون بیش از ۹۰ درصد زمینهای تحویلی ریخته شده است.
بنا به گفته مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، در حال حاضر دو هزار واحد مسکن ملی در سراسر استان آماده تحویل است.
مودی بیان کرد: طی هشت ماهه گذشته هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای زیرساختهای مسکن ملی در استان هزینه شده است.
وی از تلاش جدی در راستای رفع مشکلات زیرساختی خبر داد و افزود: در پیگیریهای انجام شده ۵۰۰ میلیارد تومان برای این حوزه تخصیص خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به طرح جوانی جمعیت، گفت: تاکنون ۲۵ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ثبتنام ۱۵ هزار نفر قطعی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ هزار قطعه زمین در سراسر استان واگذار شده است، گفت: طرح تحویل زمین در جوانی جمعیت مطابق مصوبات قانونی مشمول خانوارهای داری سه فرزند که فرزند سوم آنها متولد ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به بعد است، میباشد.
