به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست تخصصی ادبیات کودک و نوجوان با موضوع «ناشر و شاعر» در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار میشود.
مصطفی رحماندوست، حسین تولایی، هادی خورشاهیان، زهرا موسوی، مریم زرنشان، قدرتالله نیکبخت (مدیر انتشارات قو)، مهرداد محبتپناه (مدیر بازرگانی انتشارات مدرسه) و اصلان مشهدی (کارشناس منابع نهاد کتابخانههای عمومی کشور) از مهمانان و کارشناسان این برنامه هستند و درباره نسبت شاعران کودک و نوجوان با ناشران و همچنین چالشهای این حوزه صحبت میکنند. دبیری این نشست را سورنا جوکار برعهده دارد.
برنامه مورد اشاره روز سهشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در حوزه هنری به نشانی تهران، حوزه هنری، سالن طاهره صفارزاده برگزار میشود.
