شعر کودک و نوجوان هنوز کودک است!؛ تمرکز روی زنان شاعر

روز گذشته، دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ افتتاحیه جلسات «دختران بهار» ویژه بانوان شاعر کودک و نوجوان در «خانه بهار» برگزار شد. اکرم‌السادات هاشمی‌پور شاعر کودک و نوجوان و دبیر «دختران بهار» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این جلسه، گفت: دیروز اولین نشست ادبی دختران بهار را برگزار کردیم که با حمایت آقای علی‌محمد مؤدب و مؤسسه شهرستان ادب هر هفته دوشنبه‌ها ساعت ۴ در خانه بهار برگزار می‌شود.

هاشمی‌پور ادامه داد: دوستانی که در تهران هستند یا از شهرهای دیگر به تهران می‌آیند، می‌توانند دوشنبه‌ها به جلسه دختران بهار بیایند. همچنین دوستان شاعر از سراسر کشور که امکان حضور در جلسه را ندارند، می‌توانند به صورت مجازی در جلسه حضور پیدا کنند و برای ما شعر بخوانند. جلسه به صورت کارگاهی است و شاعران شعرخوانی می‌کنند و شعرشان نقد و بررسی می‌شود. انشاالله با این جلسات وضعیت شعر کودک و نوجوان بهتر شود. من همین‌جا از مخاطبانی که به شعر کودک و نوجوان علاقه دارند هم دعوت می‌کنم که در جلسات دختران بهار شرکت کنند.

برنامه‌های زیادی برای شعر کودک و نوجوان و انجمن دختران بهار داریم

وی افزود: همان‌طور که همه می‌دانند ما در شعر کودک و نوجوان شاعران خیلی کمی داریم. شاید تعدادشان به صد و خرده‌ای نفر هم نرسند. این شعر نسبت به شعر بزرگسال کودک‌تر است و تنها چند سال است که جدی گرفته شده است. انشاالله بتوانیم در سال‌های آینده این شعر را به سمت و سوی بهتری پیش ببریم و پیشرفت داشته باشم.

هاشمی‌پور در پاسخ به این سوال که چرا این جلسه را ویژه خانم‌های شاعر برگزار می‌کنید و آقایان در آن حضور ندارند، گفت: طبق تجربه‌ای که من دارم، خانم‌ها استقبال بیشتری از این جلسات دارند. همچنین به دلیل مادرانگی که دارند، بیشتر به حال و هوای شعر کودک و نوجوان می‌خورد. به همین دلیل تصمیم گرفتم تمرکز اصلی ما روی خانم‌های شاعر باشد که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

این شاعر درباره برنامه‌های انجمن دختران بهار، گفت: خیلی برنامه‌ها برای این جلسه داریم. معرفی کتاب و جلسات نقد کتاب خواهیم داشت. همچنین شب شعرهای ویژه و خوبی برگزار خواهیم کرد. در کنار این برنامه‌ها و نیز برنامه هفتگی نقد و بررسی، برای بچه‌ها پروژه تعریف می‌کنیم تا بچه‌ها در موضوعاتی که کمتر درباره آن شعر نوشته شده، اثر تولید کنند. تمام سعی‌مان این است که جلسه دختران بهار تحولی در شعر کودک و نوجوان به وجود بیاورد.

دبیر انجمن دختران بهار درباره افتتاحیه این انجمن، گفت: استقبال شهرستانی‌ها فوق‌العاده خوب بود. در این جلسه سی چهل شاعر کودک و نوجوان از شهرهای مختلف با ما همراه بودند و شعرخوانی کردند. بچه‌های تهران هم حضور داشتند ولی به دلیل اینکه نزدیک اربعین هستیم و خیلی از دوستان ما در سفر اربعین هستند، آنقدر که انتظار داشتیم شلوغ نشد. انشاالله از جلسات بعد دوستان همراهی می‌کنند.

وی درباره وضعیت شعر کودک و نوجوان گفت: خدا را شکر الان بچه‌های خوبی وارد این حوزه شده‌اند. ما در شعر کودک و نوجوان به تکرار افتاده بودیم و پیشرفت‌مان کم بود. چند سالی بود که شاعران فقط کارهای خودشان را می‌خواندند و یک گروه خاصی در این فضا بودند، ولی با توجه به استعدادهای جدیدی که در این دو سه ساله وارد شدند، فکرهای نو وارد شده است و من خیلی امید دارم که اتفاقات خیلی خوبی در شعر کودک و نوجوان بیفتد.