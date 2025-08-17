آزاده یزدی، بانی آزادی زندانی غیرعمد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بیست و ششمین روز از مرداد ماه، سالروزِ بازگشت آزادگان سرافراز به میهن، آزاده یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۲۵ میلیون تومان را جهت مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد و با این اقدام خیر نه‌تنها دریچه‌ای تازه از امید را گشود، بلکه دیوار بلند جدایی را فرو ریخت.

این آزاده یزدی که مدت ۲ سال در اسارت رژیم بعث در عراق به سر میبرده و که تمایلی به فاش شدن نام و تصویرش نداشت در خصوص این اقدام خدا پسندانه گفت: من طعم اسارت و دوری از خانه را چشیده‌ام؛ می‌دانم پشت میله‌ها، ثانیه‌ها چه‌قدر کُند می‌گذرند و دلِ یک خانواده چه‌قدر بی‌قرار است.

وی در ادامه گفت: من در زمان اسارت هر لحظه چشم‌انتظار خبر رهایی بودم حالا که طعم آزادی را چشیدم، دوست دارم همان خبر خوش را به خانه انسان دیگری ببرم زیرا بر این باورم که آزادی، فقط یک واژه نیست؛ نفس تازه است، آرامش خانواده است، دعای مادری است که شب‌ها تا صبح بیدار بوده است.