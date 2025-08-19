آزادی ۴۲۱ زندانی از مجتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، اله کرم عزیزی مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج، در گفت‌وگویی با اعلام این خبر اظهار کرد: واحد اجرای احکام و مددکاری این مجتمع با هدف رفع مشکلات قضائی زندانیان، از طریق پیگیری پرونده‌ها، اخذ رضایت شکات و مکاتبه با مراجع قضائی به آزادی زندانیان کمک کرده است.

وی تصریح کرد: زندانیان آزاد شده با استفاده از ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط، اتمام حبس، وثیقه، کفالت و رضایت شاکی به کانون خانواده‌های خود بازگشته‌اند این اقدامات باعث حل مشکلات قضائی محکومان و متهمان شده است.

وی همچنین به آزادی شش زندانی دیگر از طریق پرداخت بدهی و اخذ رضایت شاکی اشاره کرد و بیان داشت: این افراد نیز از ابتدای سال جاری به کانون خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

مجتمع ندامتگاهی قزلحصار، یکی از زندان‌های زیر نظر اداره کل زندان‌های استان تهران است که به عنوان یکی از نهادهای مهم در سیستم قضائی کشور به کار خود ادامه می‌دهد.

