به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله اصغری گفت: فعالیت نقل و انتقالاتی آلومینیوم طی هفتههای اخیر با برنامهریزی دقیق و کاملاً حرفهای پیگیری شد و باشگاه سعی کرد بازیکنان مدنظر سرمربی تیم را به خدمت بگیرد تا حضور موفق در فصل جدید لیگ برتر داشته باشیم.
وی تصریح کرد: باید از زحمات رجائیان مدیرعامل باشگاه، کمیته نقل و انتقالات، مدیر امور قراردادها و آیتی، تیم حقوقی و … در باشگاه آلومینیوم تشکر ویژهای داشته باشیم که در روند جذب و ثبت قرارداد بازیکنان، تلاشهای شبانهروزی انجام دادند و شاید تنها تیم لیگ برتری باشیم که کارت تمام بازیکنانمان صادر شده و میتوانیم از هفته نخست آنها را استفاده کنیم.
اصغری با بیان اینکه کارت بازی یاسین جرجانی، مدافع جوان آلومینیوم صادر شد و این بازیکن میتواند از شروع لیگ برتر با نظر سرمربی تیم به میدان برود، اظهار کرد: باشگاه روند ثبت قرارداد را در موعد مقرر انجام داد تا بتواند از این بازیکن بهره ببرد.
مدیر تیم فوتبال آلومینیوم یادآور شد: کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال بررسی جامع و دقیق در این پرونده انجام دادند و رأی عادلانهای صادر کردند که جا دارد از تلاش رئیس و اعضای این کمیته تقدیر و تشکر داشته باشیم.
