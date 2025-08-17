به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شیشه بری با بیان این که میدان حضرت زینب (س) حد فاصل تقاطع شهید جعفرزاده با بلوار سردار میرحسینی واقع شده است، گفت: با پیگیری‌های انجام شده توسط همکاران واحد عمران منطقه سه شهرداری یزد، توانستیم این پروژه را حدود سه ماه تکمیل کنیم و برای بهره برداری در اختیار شهروندان قرار دهیم.



شیشه بری با اعلام این که برای احداث این میدان، ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: با اتمام عملیات عمرانی این پروژه در یکی دو روز آینده، این میدان زیر بار ترافیکی قرار می‌گیرد و این میدان در هفته دولت به صورت رسمی بهره برداری می‌شود.



وی با اشاره به این که با احداث این میدان، علاوه برتسهیل در تردد وسایل نقلیه، ضریب ایمنی ترافیکی آن نقطه نیز افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: احداث این میدان کاملاً بر اساس مباحث شورای ترافیک استان، بررسی‌های ترافیکی و کارشناسی‌های تخصصی، انجام شده است و امیدواریم با بهره برداری از این میدان، خطرات ترافیکی که قبلاً در این نقطه وجود داشت، به طور کلی برطرف شود.



مدیر منطقه سه شهرداری یزد در خصوص ضرورت احداث میدان حضرت زینب (س)، گفت: بلوار شهید جعفرزاده به دلیل این که مسیر دسترسی به شهرک اندیشه، فازهای یک، دو و سه شهرک طوبی و همچنین جاده کنارگذر می‌باشد، یکی از بلوارهای پر تردد محسوب می‌شود و تقاطع آن با بلوار سردار میرحسینی، به نقطه‌ای نا ایمن از نظر ترافیکی و حادثه خیز تبدیل شده بود که خوشبختانه با احداث این میدان، دیگر شاهد تصادفات و حوادث رانندگی در این نقطه نخواهیم بود.