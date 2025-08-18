به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارش دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها و بر اساس آمار رسمی پلیس راهور فراجا، تعداد تصادفات برون‌شهری در طرح اربعین سال ۱۴۰۴ از تاریخ ۴ تا ۲۴ مرداد، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش حوادث رانندگی است.

با استناد به گزارش دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات قابل توجه در توسعه زیرساخت‌ها (تعریض و بهسازی مسیرها)، توسعه سامانه‌های کنترل و عبور و مرور به ویژه دوربین‌های کنترل سرعت، آموزش به رانندگان و مدیریت ناوگان عمومی جاده‌ای مسافری، بهبود وضعیت ایمنی جاده‌ها (نصب علائم و تجهیزات ایمنی) در هم‌افزایی با افزایش نظارت و کنترل پلیس راهور و افزایش آگاهی عمومی درباره رانندگی ایمن در سفرهای برون‌شهری، نقش بسزایی در کاهش تصادفات داشته است.

بر اساس این گزارش، تعداد تصادفات از ۷۸۸ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۶۰۴ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده که کاهشی ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، طی همین مدت تعداد متوفیان از ۹۸۸ نفر به ۶۸۸ نفر کاهش یافته است که بیانگر کاهش ۳۰ درصدی است.

همچنین تعداد تصادفات جرحی در این بازه زمانی از ۸۲۱۰ فقره با کاهش ۱۹ درصدی به ۶۶۶۴ فقره رسیده و تعداد مجروحان نیز از ۱۱۵۴۹ نفر به ۹۴۶۲ نفر کاهش یافته که حاکی از کاهش ۱۸ درصدی است.

لازم به ذکر است، حدفاصل چهارم تا ۲۴ مرداد در استان‌های هدف شامل ایلام، آذربایجان غربی، لرستان، مرکزی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان و همدان تعداد تصادفات منجر به فوت از ۲۱۹ فقره در مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۵ درصد به ۱۸۶ فقره و تعداد متوفیان از ۲۶۷ نفر با کاهش ۲۱ درصدی به ۲۱۱ نفر رسیده است.

همچنین، تصادفات جرحی در این مناطق از ۲۰۸۵ فقره در مدت مشابه اربعین ۱۴۰۳ به ۱۶۹۵ فقره در اربعین ۱۴۰۴ رسیده است که بیانگر کاهش ۱۹ درصدی است.

از طرفی تعداد مجروحان نیز با کاهش ۱۸ درصدی همراه بوده و تعداد آن از ۳۲۳۶ نفر به ۲۶۳۸ نفر طی این مدت به ثبت رسیده است.