کسری ۲۵ همتی سازمان تامین اجتماعی و بحران منابع در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدی ظهر یکشنبه در آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی گزارشی مفصل از وضعیت مالی، تعهدات و برنامه‌های این سازمان در استان ارائه داد و تأکید کرد استمرار خدمت‌رسانی به مردم نیازمند همدلی، حمایت حاکمیت و وصول به‌موقع منابع حق بیمه است.

ضرورت همدلی و استمرار خدمت‌رسانی

وی در این مراسم که همزمان به صورت برخط با شعب سازمان تأمین اجتماعی کشور برگزار شد، با تأکید بر اینکه خدمت به مردم وظیفه ذاتی همه مدیران است، گفت: برای تداوم این مسیر باید همدلی‌ها تقویت شود تا امکان کمک متقابل در استان فراهم گردد. وی افزود: توسعه پوشش درمانی منوط به این است که سازمان بتواند منابع حق بیمه را به‌موقع وصول و هزینه کند.

کسری ۲۵ همتی در کشور و بحران منابع در اصفهان

محمدی با اشاره به سخنان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: وظیفه اصلی سازمان پرداخت به‌موقع و کافی مستمری‌ها و ارائه خدمات باکیفیت به بیمه‌شدگان است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون سازمان تأمین اجتماعی در کشور ماهانه با حدود ۲۵ همت کسری مواجه است، ادامه داد: این کسری می‌تواند در صورت نبود تدبیر منجر به ایجاد وقفه در خدمات شود.

وی تصریح کرد: استان اصفهان نیز طی چهار ماه گذشته با کسری جدی مواجه بوده است و تنها تا پایان تیرماه با چند همت کسری منابع روبه‌رو بوده‌ایم.

مطالبات معوق و کارگاه‌های بحران‌زده

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به عملکرد این اداره کل در حوزه تسهیلات گفت: اصفهان رتبه نخست کشور در ارائه تسهیلات را دارد اما به همین دلیل در معرض اتهام قرار گرفته‌ایم. وی افزود: در این مدت ۱۲۳ مجوز در کارگاه‌های دارای بحران صادر شد و حدود سه همت از منابع حق بیمه به‌طور موقت وصول نشد که قرار است با تأخیر پرداخت گردد.

وی خاطرنشان کرد: مطالبات معوق استان بیش از سه همت و عمدتاً مربوط به دو یا سه کارگاه بزرگ است که متأسفانه روند بدهی آن‌ها طی سال‌های اخیر ادامه داشته و نیازمند ورود جدی کلیه مسئولین استانی در این خصوص می‌باشد

پرداخت ماهانه ۶۲۰۰ میلیارد تومان تعهدات در اصفهان

محمدی با اشاره به حجم بالای تعهدات سازمان در استان اظهار داشت: تنها در بخش پرداخت مستمری‌ها ماهانه حدود ۵.۲ همت در استان پرداخت می‌شود. به گفته وی، تعهدات کوتاه‌مدت از جمله بیمه بیکاری، غرامت دستمزد، کمک ازدواج و بارداری نیز در دو ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۲۲ هزار و ۴۴۰ مورد بوده و حدود ۱.۲ همت هزینه داشته است.

وی افزود: در مجموع تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان در استان اصفهان به بیش از ۶.۲ همت معادل ۶,۲۰۰ میلیارد تومان در ماه می‌رسد که رقمی فراتر از بودجه چند وزارتخانه کشور است.

لزوم ایفای تعهد دولت و اجرای برنامه هفتم

سرپرست تأمین اجتماعی استان اصفهان با انتقاد از عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان گفت: دولت مطابق قانون مصوب سال ۵۴ موظف بود سهم سه‌درصدی خود را پرداخت کند اما طی سال‌های گذشته این تکلیف انجام نشد. وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به پرداخت بدهی‌های خود شده و این قانون در مدیریت منابع سازمان بسیار اثرگذار بوده است.

حمایت سران سه قوه از تأمین اجتماعی

وی با اشاره به حمایت جدی سران سه قوه از سازمان تأمین اجتماعی افزود: طی ماه‌های اخیر، تأکید کرد: منابع سازمان حق الناس است و بایستی موضوع بدهی دولت توسط دولت به جهت حمایت از بازنشستگان و بیمه‌شدگان عزیز صورت پذیرد

تأکید بر نقش تصمیمات ملی و محدودیت اختیارات استانی

محمدی در ادامه گفت: بسیاری از تصمیمات امروز در سطح ملی گرفته می‌شود و مدیریت استانی نمی‌تواند در همه حوزه‌ها ورود مستقیم داشته باشد. با این حال، انتقال واقعیات و مطالبات مردم و بیمه‌شدگان از استان به مرکز، وظیفه ماست و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

۲۰ طرح تحولی برای عبور از بحران

وی به طرح‌های تحولی سازمان اشاره کرد و افزود: از میان ۳۰۰ طرح کارشناسی‌شده در سازمان، ۲۰ طرح تحولی انتخاب و در حال اجراست که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات و چالش‌های مالی را برطرف کند. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح‌ها، بسیاری از بحران‌های سال گذشته در کشور و استان اصفهان کمرنگ شود.