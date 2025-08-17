  1. ورزش
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان شاگردانش را به اردو فراخواند

با اعلام سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان، سومین اردوی این تیم برای شرکت در بازی‌های المپیک ناشنوایان با حضور ۹ ورزشکار برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم ملی جودو ناشنوایان که بازی‌های المپیک ژاپن را پیش رو دارد، تاکنون دو مرحله اردوی آماده سازی پشت سر گذاشته است. این تیم از امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد) وارد سومین مرحله اردوی آماده سازی می‌شود.

این اردو با حضور ۹ ورزشکار در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون آغاز شده و تا ۲ شهریور ادامه خواهد داشت. اسامی اردونشینان به این شرح است:

* امیر محمد دفتری (استان تهران)
* علی سلحشور گل خانی (استان خراسان رضوی)
* مصطفی سفیدی (استان خراسان رضوی)
* علی شیخ (استان خراسان رضوی)
*محمد رسول صالحی (استان خراسان رضوی)
* فرید عساکره (استان خوزستان)
* مهرداد صیدی (استان کرمانشاه)
* مسعود رستگار (استان کرمانشاه)
* حسین الله کرمی (استان مرکزی)

محمدرضا لوئی مقدم به عنوان سرمربی همراه با محمد حسن مجلسی، محمد عبیری و علیرضا ساعتیان (مربیان) هدایت جودوکاران را بر عهده دارند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

فریبا جلیل خانی

