علیرضا زندی: در المپیک ناشنوایان اتفاقات خوبی برای کشتی رقم خواهد خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زندی با یادآوری اینکه رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای تعیین کشتی گیران اعزامی به بازی های المپیک ناشنوایان به خاطر جنگ تحمیلی در ایران با یک ماه تاخیر برگزار شد، گفت: بر همین اساس آغاز برنامه های تمرینی و پیگیری آنها با تغییراتی مواجه شد. از ۱۷ مرداد وارد اردو شدیم و تا زمان اعزام به بازی ها هم ۶ مرحله اردو خواهیم داشت. فاصله میان اردوها برای هر مرحله کاهش خواهد داشت اینگونه که به ترتیب میان اردوها ۱۰، ۹، ۸ و ۷ روز فاصله است و اردوی آخر را هم با ۵ روز فاصله آغاز می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اردوی اول تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان تا ۲۶ مرداد ادامه دارد، خاطرنشان کرد: اردو و تمرینات کشتی شامل چند بخش می شود که آمادگی جسانی یکی از آنها است. همین آمادگی جسمانی هم شامل چند بخش ویژه خود است مانند تمرین دوومیدانی و کار با وزنه، در کل آمادگی جسمانی عمومی محوریت تمرینات را در این اردو تشکیل می دهد. در واقع هدف اصلی افزایش فاکتورهای آمادگی جسمانی عمومی کشتی گیران است. شرایط کلی آنها به نسبت اردوی اول خوب و قابل قبول است اما بیشتر روی همین فاکتور تمرکز داریم تا در اردوهای آینده به کارهای تکنیکی بپردازیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان با اشاره به شرایط مهیا شده برای تمرین شاگردانش با کشتی گیران ناشنوا خاطرنشان کرد: باشگاه کارگران، باشگاه جهان بخت توفیق و باشگاه دستجردی سه قطب کشتی تهران هستند که خیلی از بزرگان کشتی و ملی پوشان شنوا در این باشگاه ها تمرین می کنند. اردونشینانِ المپیکی ما در این باشگاه ها و کنار بزرگان کشتی (شنوایان) تمرین می کنند. این شرایط تمرینی به رشد فنی آنها کمک می کند و مسئله مهم دیگر اینکه باعث تقویت اعتماد به نفس شان می شود.

زندی که از ۴ سال پیش هدایت تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان را بر عهده گرفت، تاکید کرد: ورزش ناشنوایان به سمت حرفه ای شدن حرکت می کند. تمرین فنی با کشتی گیران شنوا در همین مسیر طراحی شده است چراکه روی شرایط کلی ورزشکار تاثیر مستقیم و مثبت خواهد داشت. در کل در کشتی اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

این مربی همچنین از شرایط مهیا شده برای اردوهای کشتی گیران هم ابراز رضایت کرد و گفت: خوابگاه ورزشکاران تغییرات مثبتی نسبت به قبل داشته و شکل قهرمانی به خود گرفته است. وضعیت تعذیه ورزشکاران کاملا حرفه ای و متناسبت با شرایط تمرینی و رشته آنها است. در کل تمام فاکتورهای لازم برای اردویی که ویژه المپیک پیگیری می شود، مهیا شده است. باید از این حیث قدردان زحمات و اقدامات فدراسیون بود.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد که در المپیک قبل به عنوان مدیر فنی کنار این تیم حضور داشت، در مورد پیش بینی خود از عملکردی که شاگردانش می توانند در المپیک ژاپن داشته باشند، گفت: هدف و خواسته ما کسب ۶ طلا در ۶ وزن المپیکی است. کشتی گیران مان هم انگیزه کسب مدال طلا را دارند اما واقعیت این است که می توانیم ۲ و شاید هم ۳ مدال طلا بگیریم. البته شرایط غیرقابل پیش بینی در این زمینه تاثیرگذار است اما در کل به موفقیت تیم خوش بین هستیم.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.