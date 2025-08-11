به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حیدری با اشاره به پیگیری تمرینات المپیکی این تیم گفت: از سه روز پیش وارد اردوی چهارم شدیم. البته طبق برنامه زمان بندی ابتدایی، این پنجمین مرحله اردوی آماده سازی ما به حساب میآید اما از آنجا که یک مرحله اردو به خاطر جنگ تحمیلی تعطیل شد، در واقع اردوی چهارم را پشت سر میگذاریم.
وی با تاکید بر اینکه ملیپوشان اعزامی به المپیک در هر دو بخش کومیته و کاتا در اردو حضور دارند از پیگیری برای اردوی مشترک آنها با تیم زیر ۲۱ سال شنوایان خبر داد و گفت: در راستای آماده سازی بهتر ملیپوشانمان و مهیا شدن شرایط برای تمرین آنها با حریفان تدارکاتی رایزنیهایی با فدراسیون کاراته انجام دادهایم. درخواستمان برگزاری اردوی مشترک با تیم زیر ۲۱ سال بود که برای بازیهای آسیایی جوانان (بحرین) آماده میشوند. با این درخواست موافقت شده است.
سرمربی تیم ملی کاراته ناشنوایان در بخش کومیته تاکید کرد: بر این اساس به احتمال زیاد اردوی آتی تیم را به صورت مشترک با جوانان کاراته برگزار میکنیم. قطعاً این تمرین مشترک روی آمادگی بهتر ملیپوشانمان تأثیر مثبتی خواهد داشت.
وی که پیش از این تمرین با قهرمانان به نام کاراته را از جمله برنامههای پیشنهادیاش برای آماده سازی شاگردانش عنوان کرده بود، خاطرنشان کرد: پیگیر این برنامه هم هستیم. حتی احتمال دارد که برای اردوی آتی آن را به نتیجه برسانیم و همزمان با اردوی مشترک با تیم زیر ۲۱ سال شنوایان، از یک یا چند نفر از قهرمانان شنوا هم در اردو بهره ببریم. در هر صورت تا پیش از اعزام به المپیک حتماً این برنامه را دنبال میکنیم چراکه میخواهیم ملی پوشانمان با بهترین آمادگی ممکن راهی ژاپن شوند.
حیدری تاکید کرد: پیشروی ملیپوشان کاراته به لحاظ آمادگی متناسبت با برنامهریزیهای صورت گرفته است. طوری پیش میرویم که در زمان بازیها، بهترین آمادگی ممکن را داشته باشیم.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.
