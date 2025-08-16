جدال سخت «رحمان بی رحم» با مدعی آمریکایی در زاگرب

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۵ از شهریورماه در زاگرب کرواسی برگزار خواهد شد. رقابتهای وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد مردان در روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر انجام میشود. ریل وودز از تیم آمریکا اولین حضورش در مسابقات جهانی را تجربه خواهد کرد؛ او در میدانی پرستاره کشتی میگیرد که شامل کوتارو کیوئوکا (قهرمان جهان و المپیک)، رحمان عموزاد (قهرمان جهان) و سباستین ریورا (دارنده مدال جهان و المپیک) است.
پس از المپیک ۲۰۲۴، کیوئوکا و عموزاد دو مدعی اصلی کسب طلای جهان در این وزن هستند. کیوئوکا با نمایش طلایی خود در پاریس و پیروزی قاطع بر عموزاد، شانس اول قهرمانی در زاگرب است. او کشتیگیری بسیار سریع با حملات برقآسا به پا و لِیس پای مرگبار است و تاکنون برابر بسیاری از ستارههای وزن ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم پیروز شده است.
با این حال، تاریخ نشان داده حفظ قهرمانی در این وزن سخت است. تاکنون هیچکس نتوانسته دو سال پیاپی در ۶۵ کیلوگرم طلا بگیرد. حتی کیوئوکا هم قبل و بعد از المپیک شکستهایی داشته است. بنابراین او «قهرمانی تضمینی» نیست و راه دشواری در پیش دارد.
رحمان عموزاد پس از کسب نقره المپیک ۲۰۲۴ و طلای جهان ۲۰۲۲ به دنبال بازگشت به سکوی نخست است. او شاید قویترین کشتیگیر این وزن باشد و از زیرگیری با «آندرهوک» فوقالعادهاش برای ساخت حملات استفاده میکند. اما با توجه به شکستش در فینال المپیک مقابل کیوئوکا، پیشبینی قهرمانیاش امسال کمی سخت است.
دیگر مدعیان اصلی مدال
سباستین ریورا (پورتوریکو) – برنز المپیک ۲۰۲۴، نقره جهان ۲۰۲۳
اسلام دودایف (آلبانی) – برنز المپیک ۲۰۲۴
وازگن توانیان (ارمنستان) – برنز جهان ۲۰۲۳
عبدالماجد کودیف (تاجیکستان) – برنز جهان ۲۰۲۴ در ۷۰ کیلوگرم
ابراهیم ابراهیموف (روسیه) – طلای اروپا ۲۰۲۵، دو طلای جهان زیر ۲۳ سال
سوجیت کالکال (هند) – برنز زیر ۲۳ سال ۲۰۲۴
بیلول شریفاولو (قرقیزستان) – برنز زیر ۲۳ سال ۲۰۲۴
این گروه نشان میدهد که وزن ۶۵ کیلوگرم چقدر عمیق است. ریورا با مدالهای جهان و المپیک باتجربهترین فرد این دسته است. او حملات پای عالی و فنون خاک قوی دارد و چندین پیروزی مهم مقابل رقبای مطرح ثبت کرده است.
اسلام دودایف کشتیگیری پرنوسان است ولی اگر در اوج باشد میتواند هر حریفی را شکست دهد. وازگن توانیان دفاع بینظیر و فنون خاک قوی دارد و با توجه به سن پایینش احتمال دارد بهترین عملکرد دوران حرفهای خود را امسال نشان دهد.
عبدالماجد کودیف سال گذشته در ۷۰ کیلوگرم برنز گرفت و امسال شانس خوبی برای درخشش در ۶۵ کیلوگرم دارد. ابراهیم ابراهیموف نیز سال بسیار درخشانی داشته و مدالهای طلای مهمی گرفته است. سوجیت کالکال با سبک پرتحرک خود میتواند خطرناک باشد و بیلول شریفاولو، پدیده ۱۹ ساله قرقیز، در مسابقات رنکینگ ۲۰۲۵ حتی ابراهیموف را با نتیجه ۱۴-۴ شکست داده است.
