ضرورت انتقال منش مقاومت به نسل جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامییگانه در مراسم گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه ۲۶ مرداد نشاندهنده پیروزی اراده و ایمان بر هر گونه قدرت بود، گفت: در دوران دفاع مقدس جوانان شجاعانه با اراده قوی و رهبری داهیانه امام خمینی (ره) در میدان حضور پیدا کردند و زندانها و اردوگاههای مخوف را تحمل کردند.
وی با بیان اینکه ارزشهای انسانی را با هیچ ابزاری نمیتوان محدود کرد، افزود: وظیفه داریم روحیه مقاومت را در جامعه نشر دهیم و از این سرمایه الهام گرفته و برای حال و آینده تصمیم بگیریم و همچنین در دانشگاهها و مدارس تدریس کنیم.
امامییگانه با بیان اینکه آگاهی ملت ایران در طول تاریخ زبانزد بوده است، تصریح کرد: باید تجربه، اندیشه و منش مقاومت را به نسل جدید منتقل کنیم.
استاندار اردبیل تاکید کرد: دشمنان صرفاً به دنبال رویارویی نظامی و تسلیحاتی نیستند؛ بلکه برنامهریزیهای مختلفی برای مردم و بهویژه نسل جوان دارند که باید در این خصوص هوشمند باشیم.
وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه اخیر همه تلاش دولت بر این بود تا نیازمندیهای مردم تأمین شود تا مردم دغدغهای در این خصوص نداشته باشند، خاطرنشان کرد: از دستگاههای اجرایی استان انتظار میرود همواره پاسخگوی مشکلات و دغدغههای خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان باشند و برای رفع آنها گام بردارند.
محمد حسن زاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: آرامش و امنیتی که امروز شاهد آن هستیم، مرهون خون پاک شهدا و رشادتهای رزمندگان، جانبازان و آزادگان است.
وی افزود: شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان در دوران دفاع مقدس با خلوص نیت به دفاع از کشور عزیزمان پرداختند و امروز این دفاع بر عهده ما است.
