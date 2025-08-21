۲۰ بازیکن فوتسال بانوان به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان از روز شنبه اول شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود. به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال نوجوانان ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
فاطمه محمدنژاد (آذربایجان غربی)
زهرا امینی، ثنا پیرنجم الدین، فاطمه شکرانی (اصفهان)
نرگس امیرمحسنی، پریا مدیری (تهران)
فاطمه عباسی، سارینا زارع حقیقی (خراسان رضوی)
نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)
آیناز یزدی پور، نجمه رمضانی زاده، الناز حسینی پور، سارینا صادقی (کرمان)
حسنا طاهری (مرکزی)
حدیث یاری، الینا منصوری رودی (کرمانشاه)
ستایش رضایی صلاحی (مازندران)
طناز باقری نیا (خوزستان)
اردوی فوق تا روز پنجشنبه ۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت و بازیکنان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری میکنند.
گفتنی است، ملیپوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار میشود، آماده میکنند.
