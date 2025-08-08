به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ضمن تبریک روز خبرنگار درباره وضعیت پرونده ریکاردو آلوز پس از انتقال این بازیکن پرتغالی به سپاهان و شکایت تراکتور، اظهار داشت: هر پرونده‌ای شرایط خاص خودش را دارد. امروز صحبتی با کمیته وضعیت داشتم. ابتدا باید شکایتی مفتوح شود و به صورت رسمی از جانب یکی از طرفین به مجموعه فدراسیون و کمیته وضعیت واصل شود تا بلافاصله تحقیقات در این زمینه آغاز خواهد شد. نورشرق اعلام کرد از ابتدای هفته جلسات مربوط به این موضوع با دریافت شکایت باشگاه شاکی آغاز می‌شود.



وی افزود: به صورت شفاهی این شکایت مطرح شده و ظاهرا قرار است به صورت مکتوب از فردا که شروع وقت اداری است، مطرح شود. پس از آن مدارک و مستندات باشگاه سپاهان و خود بازیکن دریافت خواهد شد. پس از آن جلسات کارشناسی مرتبط انجام می‌شود. کمیته وضعیت یکی از کمیته‌های پر رأی و شلوغ فدراسیون است و در خرداد همین امسال، ۴۰ رأی توسط این کمیته صادر شد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: هر پرونده و حکمی نیز اقتضائات مختلفی دارد. شاید به یک رأی بیش از حد توجه شود که حق افکار عمومی است. ولی واقعیت این است کمیته وضعیت نشست‌ها و آرای متعددی دارد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال عنوان کرد: در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر هستیم. دوشنبه سوپرجام برگزار می‌شود و یک هفته بعد نیز لیگ برتر آغاز خواهد شد. هفته گذشته جلسه‌ای با حضور علی تارقلی‌زاده، مدیرفنی فدراسیون برگزار شد که اشاره کرد در سال ۲۰۱۱ که در AFC مسئولیت داشتم پنلی در کنفدراسیون تشکیل شد که رئیس کمیته انضباطی فدراسیون ژاپن هم حضور داشت. این فرد اعلام کرده بود در فصل قبل J لیگ ژاپن، فقط یک پرونده انضباطی اتفاق افتاده بود. فدراسیون فوتبال و برگزار کننده مسابقات یعنی سازمان لیگ بسیار امیدوار، مشتاق و مصر هستند که فصل جدید لیگ برتر که منتهی به جام جهانی است، همراه با آرامش و رعایت قواعد اجرایی باشد.

وی ادامه داد: در فصل جدید قوانین و مقررات بسیار محکم رسانه‌ای هم گذاشته شده و هر مسابقه افسر رسانه‌ای دارد. خودتان شاهد هستید زمان نشست‌های خبری برخی مسابقات به ۴۵ دقیقه می‌رسد که در کل قفل است و اصلا چنین چیزی در هیچ جای دنیا در سطح مسابقات باشگاهی و ملی وجود ندارد. الان نشست‌های خبری قبل و پس از پایان بازی فقط ۱۵ دقیقه است. " الکلام یجر الکلام" وقتی گفته‌ای بیان می‌شود پشت آن مسائل دیگری هم مطرح خواهد شد.

سخنگوی فدراسیون اضافه کرد: روز قبل از مسابقه مربی به تمرکز نیاز دارد. مدیران رسانه‌ای تیم‌ها نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و امیدوارم لیگ را در فضای آرامش برگزار کنیم.



علوی در خصوص اینکه کدام یک از دیدارهای تدارکاتی تیم ملی قطعی شده است، توضیح داد: بازی مقابل روسیه در مسکو و حضور در تورنمنت ساحل عاج تا الان قطعی شده است. البته فدراسیون در حال برنامه‌ریزی است و از طریق ستاد مربوطه با چند فدراسیون دیگر نیز به صورت گسترده مذاکره شده است. حتما توان و تلاش فدراسیون بر این است برای تیم ملی که افکار عمومی انتظارات زیادی از آن دارند، بازی‌های خوبی را متناسب با آنچه امیر قلعه نویی و همکارانش در نظر دارند انجام بدهد.



وی درباره اینکه آیا احتمال دارد تیم ملی امید به جای تیم بزرگسالان عازم کافا شود، تاکید کرد: اردوهای تیم امید عالی برگزار می‌شود. همزمان با کافا تیم ملی امید باید در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا در ابوظبی شرکت کند. به همین دلیل امکان حضور این تیم در کافا فراهم نیست. فدراسیون فوتبال و امیر قلعه‌نویی درباره حضور تیم اصلی ما در کافا، جمع بندی نهایی را اعلام خواهند کرد.



سخنگوی فدراسیون درباره اینکه با توجه به رأی علیرضا بیرانوند، الان سپاهان هم انتظار دارد صدور رأی ۴۰۰ روز طول بکشد، گفت: اعلام کردم هر پرونده اقتضائات خاصی دارد. در پرونده بیرانوند، طرفین مرتب نکاتی را مطرح کردند و روندهای جدیدی در حوزه‌های مختلف برای پرونده باز شد. در نهایت باید بگویم همکاران رسانه‌ای با دعوت مهدی تاج به ساختمان ایفمارک برای انجام تست‌های پزشکی دعوت هستند.