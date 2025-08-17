به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه روزآمدسازی نقشه جامع علمی، نشستی با حضور محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم، و جمعی از معاونین و مدیران فرهنگستان علوم و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در محل فرهنگستان علوم برگزار شد. این نشست با هدف نهایی سازی و روزآمدسازی اهداف، راهبردها و اقدامات و شاخص‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان نقشه جامع علمی کشور تشکیل شد.

محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم، با تأکید بر اهمیت پایش دقیق پیشرفت‌های اقتصاد دانش بنیان در کشور، خواستار تعیین «نقطه عزیمت» و «سال پایه» برای شاخص‌های کمی شد تا امکان ارزیابی سالانه فراهم گردد.

وی همچنین بر ادغام اقدامات مرتبط با هوشمندسازی و فناوری‌های پیشرفته حوزه‌های بخشی نقشه جامع با اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد و به رویکرد مرتبط سازی با بخش سلامت نقشه جامع علمی اشاره کرد و افزود: اقدامات بخش‌های سلامت، کشاورزی و علوم و فناوری در ارتباط با اقتصاد دانش‌بنیان حفظ شود و از حذف آن در فرآیند بررسی و تصویب سند جلوگیری به عمل آید.

مخبر دزفولی همچنین پیشنهاد داد که اقدام مرتبط با ایجاد سه قطب اصلی در مناطق آزاد با عنوان «استفاده از ظرفیت و فناوری‌های دریایی در جهت بهره‌برداری از فرآورده‌های بیولوژیکی و فرآورده‌های دارای استحصال از منابع دریایی» در بخش‌های امنیت غذایی و اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرد.

ناصر باقری مقدم، مدیر اجرایی روزآمدسازی نقشه جامع علمی نیز، در این جلسه بر ضرورت تدوین اقدامات اولویت‌دار برای رفع چالش‌های اساسی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: اقدامات مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان باید با هماهنگی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شود تا به توسعه پایدار و هوشمندسازی بخش‌های کلیدی کشور نظیر کشاورزی و سلامت کمک کند.

سعید منجم‌زاده، مدیر کل اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی از دیگر اعضای حاضر در جلسه، بر اهمیت تدوین دقیق جزئیات سند ملی اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و اظهار داشت: «گزارش نهایی باید با در نظر گرفتن نظرات مطرح‌شده اصلاح شود تا به‌طور کامل با اهداف نقشه جامع علمی هم‌راستا باشد.» وی همچنین متعهد شد که گزارش را ظرف مدت یک هفته بازنگری و برای ارائه در جلسه شورای راهبردی آماده کند.

منصور کبگانیان، معاون پژوهشی فرهنگستان علوم، نیز خواستار بازبینی اقدامات و راهبرد کلان نسخه فعلی نقشه جامع علمی و تبیین ارتباط آن‌ها با اقدامات جدید شد. سایر اعضای حاضر به بحث و تبادل‌نظر درباره جزئیات سند پرداختند. یکی از پیشنهادات مطرح‌شده، تهیه گزارش میدانی توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در خصوص مزایای آبیاری زیرسطحی بود.

با توجه به حجم مطالعات انجام شده و پیشنهادات مختلف مطرح شده در حوزه اقتصاد دانش بنیان مقرر شد تا سرفصل‌های اساسی در نقشه جامع علمی کشور بیاید و راهبردها و اقدامات اولویت‌دار برای رفع چالش‌های اساسی کشور ذیل سندی با نام سند ملی اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شود که در سند نقشه جامع علمی کشور به تدوین آن در یک فاصله زمانی کوتاه تصریح شود و مراحل تصویبش در شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود همچنین گزارش نهایی توسط منجم‌زاده مدیر کل اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی برای ارائه در جلسه شورای راهبردی ارائه شود.

این نشست تعهد تیم روزآمدسازی نقشه جامع علمی به همگام‌سازی سیاست‌های علمی و فناوری کشور با نیازهای روز و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در راستای توسعه پایدار را نشان می‌دهد.