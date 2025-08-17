  1. استانها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

اجرای طرح‌های نوین پروازی در فرودگاه سبزوار

مشهد - رئیس فرودگاه شهدای سبزوار از اجرای طرح‌های نوین پروازی خبر داد و گفت: این موضوع نویدبخش افزایش تقاضا از سوی شرکت‌های هواپیمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شادمان اظهار کرد: وارسی پروازی و طرح‌های تقرب ورودی و خروجی جدید در فرودگاه سبزوار با حضور کارشناسان فلایت‌چک، طراحی و اجرایی شد تا مسیرهای هوایی منطقه را متحول کند.

رئیس فرودگاه سبزوار با اشاره به اهمیت این طرح‌ها گفت: اجرای این طرح‌ها نه‌تنها باعث افزایش ضریب ایمنی پروازها شده بلکه کاهش مدت زمان پروازها و جریان ترافیک هوایی کشور را بهبود می‌بخشد.

به‌گفته وی اجرای طرح‌های نوین پروازی نویدبخش افزایش تقاضا از سوی شرکت‌های هواپیمایی در راستای افزایش پروازها و رونق اقتصادی در منطقه غرب خراسان خواهد بود.

