به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر خیرزاده با اشاره به آغاز خدمترسانی خادمان کفشدار حرم مطهر رضوی به زائران پیاده حضرت ثامنالحجج (ع)، اظهار کرد: در این موکب روزانه در سه وعده صبحانه، ناهار و شام و همچنین میانوعده از زائران پذیرایی خواهد شد و ظرفیت اسکان نیز برای آنان فراهم شده است.
رئیس کشیک کفشداران حرم مطهر رضوی بیان کرد: ظرفیت پذیرایی روزانه در هر وعده، بالغبر ۵ هزار نفر برآورد شده و در روزهای اوج حضور زائران این میزان به ۶ هزار نفر نیز خواهد رسید.
وی افزود: در کنار توزیع غذای گرم، اقلامی همچون میوه، کیک، شربت و مواد متبرک نیز در اختیار زائران قرار میگیرد و سایر خدمات از جمله بهداری، واکس کفش، خدمات بهداشتی و رفاهی هم در این موکب ارائه خواهد شد.
خیرزاده با بیان اینکه فعالیت موکب کفشداران بهطور رسمی از امشب ۲۶ مرداد آغاز میشود و تا صبح روز شنبه ۱ شهریور ادامه دارد، تصریح کرد: سال گذشته بالغ بر ۷۰ هزار وعده غذایی میان زائران توزیع شد که شامل حدود ۲۵ هزار صبحانه و ۴۰ تا ۴۵ هزار وعده ناهار و شام بود که در کنار آن میانوعده و شربت نیز توزیع شد.
رئیس کشیک کفشداران حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت بهتر جمعیت، پذیرایی زائران با کارت پذیرش انجام میشود. این کارتها پیشتر در اختیار مدیران کاروانها قرار میگیرد تا زائران بتوانند بدون مشکل از خدمات استفاده کنند. همچنین با همکاری سپاه، تدابیر امنیتی لازم از جمله استقرار دوربینهای نظارتی و کنترل ورودیها پیشبینی شده است تا امنیت زائران به بهترین شکل برقرار باشد.
