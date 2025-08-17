  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای شرکت های فناور

عضو هیئت مدیره‌ی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته گفت که این صندوق برای حمایت از توسعه بازارهای بین‌المللی شرکت‌های فناور و نوآور کشور، تسهیلات ارزان‌قیمتی را برایشان در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت مدیره‌ی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته گفت که این صندوق برای حمایت از توسعه بازارهای بین‌المللی شرکت‌های فناور و نوآور کشور، تسهیلات ارزان‌قیمتی را برای مشارکت این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی در نظر گرفته‌است.

مهدی فرنیان، عضو هیئت مدیره‌ی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، گفت: صندوق صنایع پیشرفته، سال ۱۳۷۶ تحت عنوان صندوق صنایع الکترونیک کار خود را آغاز کرد. بعد از ۲۲ سال فعالیت در حوزه الکترونیک، در سال ۱۳۹۸ تغییر نام پیدا کرد و به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به حوزه های‌تک و شرکت‌های دانش‌بنیان خدمت می‌کند.

فرنیان تاکید کرد: خدمات صندوق شامل تسهیلات مالی و اعتباری با نرخ بهره ترجیحی هستند که شامل تسهیلات مالی یعنی وام و ضمانتنامه می‌شود، خدمات کارشناسی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرمستقیم، بیمه‌های تخصصی و بیمه ریسک‌های فناورانه است.

وی افزود: در کنار خدمات اصلی یک مدل تسهیلات خرد از طرف صندوق اعطا می‌شود که با هدف تسهیل حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و های‌تک برای توسعه بازار از طریق حضور در رویدادها و نمایشگاه‌ها داخلی و خارجی اختصاص پیدا می‌کند.

فرنیان در پایان گفت: علاوه بر کمک تسهیلات خرد مالی برای رزرو فضا و اجاره غرفه در نمایشگاه، صندوق توسعه صنایع پیشرفته کمک‌هایی را برای اعزام هیأت‌های تجاری، هیأت‌های صنعتی و هیأت‌های صنعتی به کشورهای مختلف در نظر گرفته‌است.

کد خبر 6563046
محمدحسین سیف اللهی مقدم

