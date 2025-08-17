گچساران شهری بدون مدارس کانکسی

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنواتیان عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: در شهرستان گچساران هیچ گونه مدارس کانکسی نداریم، ولی تعداد ۶ مدرسه سنگی وجود دارد که در حال نوسازی و بازسازی می‌باشد.

وی مهترین دغدغه خود را ترویج آموزش و پرورش دانش آموزان دانست و افزود: متأسفانه به خاطر کرونا و عدم زیر ساخت تجهیزات فنی و مجازی در کشور دانش آموزان از آموزش ضرر دیدند و امیدوارم بتوانم فقط یک گام در دوره مدیریتم آنها را از فضای مجازی به سمت فضای حقیقی آموزش روی بیاورم.

مدیر آموزش و پرورش گچساران در خصوص افزایش شهریه مدارس غیر دولتی تصریح کرد: امسال به خاطر شهریه این مدارس در استان مورد هجمه قرار گرفتم چرا که برای مدارس غیر دولتی شهرستان گچساران معقول ترین شهریه را نسبت به دیگر شهرهای استان تصویب کردیم.

وی از افزایش ۴۰ درصدی شهریه مدارس غیر انتفاعی تصویب شده در استان خبر داد و تصریح کرد: با تشکیل تیم ارزیابی از مدارس و برگزاری جلسات متعدد با همکاران در شهرستان با تعیین کف شهریه ۱۰ درصد برای همه مدارس، از ۱۱ تا ۱۹ درصد افزایش شهریه بر اساس تجهیزات و آموزش به مدارس غیر انتفاعی ابلاغ کردیم.

قنواتیان افزود: این مبلغ افزایش شهریه در بقیه شهرهای استان تا ۴۰ درصد افزایش داشت.

وی ابراز کرد: افزایش نرخ شهریه به بهانه کلاس‌های تقویتی و فوق برنامه در مدارس غیر دولتی ممنوع بوده و مدیران این مدارس غیر از شهریه مصوب شده شورای نظارت نباید دریافت کنند.

مدیر آموزش و پرورش گچسارانگفت: نگاه من به مدارس توجه بیشتر به مناطق محروم زیرا مدارس خاص همه امکانات را دارند و در همین راستا تمامی برنامه‌های آموزش و پرورش را در مدارس منطقه محروم برگزار می‌کنم.

وی از کم کردن تعداد دانش آموزان در کلاس‌های درسی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تعداد بالای دانش آموز در کلاس به معضل برای تدریس معلم بود امسال همه کلاس‌های درس فقط با ۳۰ دانش آموز شروع خواهد شد.

قنواتیان انتخاب مدیران مدارس را در سال جدید بر اساس شایستگی افراد دانست و اضافه کرد: جهت آموزش بهتر دانش آموزان در همه مدارس به معلمان نمونه فقط اجازه تدریس ۱۲ ساعت در مدارس خاص داده شده بقیه ساعات باید در مدارس عادی تدریس کنند.