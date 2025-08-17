به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از محل دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان در گفتگو با رسانهها با تبریک سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، اظهار کرد: استان گیلان برای برگزاری دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس در آمادگی کامل بسر میبرد.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به همافزایی گسترده میان گروههای مردمی و مسئولان، افزود: در برنامههای متعدد کنگره، شاهد نقشآفرینی مؤثر اقشار مختلف مردم و همکاری مسئولین بودهایم که اتفاقات خوبی را رقم زده است.
وی تصریح کرد: برگزاری نمایش میدانی جلوههای عاشقی در شهرستانها تا تولیدات سمعی و بصری و چاپ کتاب، همه نشان از عزم جدی برای برگزاری کنگرهای در تراز استان گیلان دارد.
سرتیپ دوم پاسدار دامغانی با بیان اینکه تنها ۱۴ روز تا برگزاری رسمی کنگره باقی مانده، گفت: همه در تلاش هستند تا محیط برگزاری کنگره را به بهترین شکل آمادهسازی کنند.
وی با اشاره به اهمیت سطح و تراز نمایشگاهها و برنامههای پایانی کنگره، ویژه و متفاوت برگزار شدن دومین کنگره را تاکید کرد و گفت: همه گروههای مختلف، چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه آمادهسازی محتوا، در تلاشاند تا کنگرهای در خور شأن گیلان برگزار شود و رضایت شهدا و خانوادههای محترم آنان حاصل شود.
مسیر آمادهسازی یک کنگره از ایثار و همدلی است
فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه آمادهسازی کنگره، خود مسیری است که میتوان آن را یک کنگره دانست، گفت: با حضور در محل کنگره میتوان تلاش آحاد مختلف مردم، بسیجیان و مسئولان که جهاد گونه و مخلصانه در حال فعالیت هستند، ملاحضه میشود.
وی با اشاره به اینکه برنامههای کنگره از تاریخ ۷ تا ۱۷ شهریور در سطح استان و شهرستانها برگزار خواهد شد، حضور در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان ادای دین به شهدا و آرمانهای انقلاب بیان کرد.
سردار دامغانی افزود: در کنار اجلاسیهها و نمایشگاهها، اطلاعرسانی گستردهای صورت خواهد گرفت تا شاهد حضور حداکثری مردم باشیم.
