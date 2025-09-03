  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان/۲۰

زنان نقش معماری اجتماعی در انقلاب اسلامی را ایفا کردند

رشت- فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به جایگاه والای زن در نظام هستی و انقلاب اسلامی گفت: زنان نقش معماری اجتماعی در انقلاب اسلامی را ایفا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی صبح چهارشنبه در اجلاسیه شهدای زن استان که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، اظهار کرد: دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان کنگره به مرحله نهایی رسیده و در این مسیر چند اجلاسیه مهم برگزار شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به همدلی مردان و افتخاراتی که رزمندگان و مردم استان گیلان در طول تاریخ و جغرافیای ایران رقم زده‌اند، افزود: زنان در خلق حماسه نقش مؤثری داشته‌اند.

وی به نقش معماری اجتماعی که خداوند متعال در نظام هستی برای زن دیده است، اشاره کرد و ادامه داد: در انقلاب اسلامی زنان جایگاه ویژه‌ای دارند.

سردار دامغانی با اشاره به مصادیق این نقش‌آفرینی، به نبرد ۱۲ روزه و جنایت رژیم صهیونی اشاره کرد و گفت: در این نبرد ۱۲ نفر از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند که در این مقام معماری زن خانواده مشهود است.

وی با بیان اینکه در گیلان مادرانی با ۲ تا ۴ شهید وجود دارند، افزود: در خانواده‌هایی که تمام اعضای آن رزمنده، جهادگر و فعال هستند، نقش زن خانواده حیاتی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به شعار کنگره «گیلان، پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت» گفت: این شعار مبتنی بر تاریخ ایران و فرمایشات حضرت آقا تعیین شده است و امید است که روایت‌گر پرچمداری زنان در تمامی دوران‌ها، به‌ویژه دوران دفاع مقدس باشد.

وی در پایان از عموم مردم برای حضور در اجلاسیه‌ها و برنامه‌های دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان دعوت به عمل آورد.

